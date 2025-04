A- A+

Futebol Sport e Fortaleza empatam sem gols na Ilha do Retiro e seguem pressionados no Brasileirão Apesar das boas chances criadas, o Leão da Ilha não balançou as redes e segue na lanterna da Série A

Tudo igual para os Leões na Ilha do Retiro. O Sport empatou sem gols com o Fortaleza na noite deste sábado (26), em partida válida pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Assim como boa parte das atuações no campeonato até aqui, o time pernambucano teve maior volume de posse de bola, apostou numa marcação sólida e criou boas oportunidades, sobretudo no primeiro tempo, mas não conseguiu converter em finalizações precisas e segue sem vencer no Brasileirão.

A partida também foi marcada por mais um lance polêmico de arbitragem, desta vez a favor do time mandante.

Na segunda etapa, o chute de Pikachu explodiu no travessão e caiu dentro da meta, após ultrapassar a linha. No entanto, ao declarar que as imagens não eram suficientes para validar o gol, o árbitro anulou o lance e mandou o jogo seguir — gerando confusão na Ilha do Retiro.

Agora, com dois pontos, o Sport permanece na lanterna da Série A. O Fortaleza, com seis pontos, continua na 14ª colocação — posição que ainda pode ser alterada no decorrer da rodada.

O jogo



O Sport começou o jogo com mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para impor seu ritmo. A primeira chance foi do Fortaleza, com Yago Pikachu, logo aos sete minutos, mas o lateral chutou em cima de Caíque França.

Três minutos depois, foi a vez de João Ricardo trabalhar. Lucas Lima recebeu passe de Gonçalo Paciência e finalizou de dentro da área, obrigando o goleiro cearense a fazer grande defesa.

O duelo passou a ser equilibrado, com as duas equipes disputando a posse no meio-campo e tentando furar a marcação para criar oportunidades.

Nos minutos finais da primeira etapa, o Leão da Ilha assumiu o protagonismo e passou a pressionar o adversário. Aos 37 minutos, Carlos Alberto recebeu cruzamento e, sozinho, desperdiçou a chance ao chutar em cima de João Ricardo. No lance seguinte, Lucas Lima arriscou finalização cruzada, mas novamente parou no goleiro do Fortaleza.

Com o ritmo intensificado, o Sport teve mais uma boa chegada. Carlos Alberto invadiu a área, mas mandou para fora. Dois minutos depois, o atacante voltou a levar perigo, chutando de fora da área para fácil defesa de João Ricardo.

Apesar de estar mais organizado e construir boas jogadas, o Sport não conseguiu transformar o domínio em grandes chances de gol, e a partida foi para o intervalo com o placar zerado.

Segundo tempo

Com postura passiva no primeiro tempo, o Fortaleza acelerou o ritmo no início da segunda etapa e, logo aos três minutos, teve a chance de abrir o placar em contra-ataque de Kervin pelo lado direito. O jogador cruzou para Lucero, que estava pronto para finalizar dentro da área, mas Hereda, bem posicionado, fez o corte.

Aos dez minutos, Kervin partiu novamente em velocidade, desta vez pela esquerda, mas, na tentativa de passe para Lucero, foi a vez de Chico afastar o perigo.

O Sport tentou a primeira finalização somente aos 18 minutos, com chute de Atencio na entrada da área, mas a bola ficou nas mãos de João Ricardo.

O jogo esfriou, e as equipes diminuíram o ritmo. Assim como no primeiro tempo, o Sport manteve maior volume de posse de bola, mas não conseguiu furar o bloqueio do Fortaleza.

Lance polêmico

Aos 29 minutos, a partida ganhou emoção. Após falha da defesa do Sport, a bola sobrou para Pikachu, que chutou forte no travessão. A bola ainda quicou dentro do gol. No entanto, após longa análise do VAR, a arbitragem anulou o lance por afirmar que as imagens eram inconclusivas.

Nos minutos finais, o defensor Titi foi expulso, e o Sport teve a vantagem de jogar com um a mais. No entanto, mesmo com o tempo elástico de acréscimos, nenhuma das equipes mexeu no placar, e o jogo terminou sem gols na Ilha do Retiro.

O Sport segue sem vencer o Fortaleza — e continua sem conquistar a primeira vitória no Brasileirão.

Próximos jogos

O Sport volta a campo no próximo sábado (3), às 18h30, quando visita o Fluminense, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela sétima rodada do Brasileirão. Já o Fortaleza terá outro duelo em solo pernambucano. O Leão do Pici encara o Retrô, na terça-feira (29), às 19h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Ficha técnica

Sport 0

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús (Lenny Lobato); Zé Lucas, Du Queiroz (Titi Ortíz) e Lucas Lima; Chrystian Barletta, Carlos Alberto (Atencio) e Gonçalo Paciência (Arthur Sousa). Técnico: Pepa.

Fortaleza 0

João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Diogo Barbosa (Mancuso); Bruninho (Zé Welison), Lucas Sasha e Matheus Rossetto (Pol Fernández); Yago Pikachu, Breno Lopes (Kervin Andrade) e Lucero (Deyverson). Técnico: Vojvoda.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli (ambos de SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões amarelos: Lucero, Breno Lopes, Titi e Kervin Andrade (FOR)

Cartão vermelho: Titi (FOR)

Público: 13.515

Renda: R$ 455.975,00.

