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FUTEBOL Sport vence Goiás por 3 a 0 na Ilha do Retiro e encerra participação na Série B Leão fecha a competição na 9ª posição com 58 pontos ganhos; clube esmeraldino ficou fora do G-6 com a derrota sofrida

Sem mais objetivos na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport encerrou sua participação na competição com vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, neste sábado (14), na Ilha do Retiro, pela 38ª e última rodada.

Chrystian Barletta, Pedro Perotti e Biel marcaram os gols rubro-negros, que terminaram a temporada diante da torcida com um resultado positivo.

Do outro lado, o revés encerrou as chances de classificação do time goiano para os playoffs de acesso à Série A.

O jogo

Precisando da vitória para seguir na disputa por uma vaga no G-6, o Goiás começou a partida tomando a iniciativa. A equipe adiantou suas linhas de marcação para pressionar a saída de bola rubro-negra, procurando controlar a posse.

Aos 12 minutos, após boa jogada pelo lado esquerdo, Gegê encontrou Felipe Clemente livre dentro da área, mas o atacante finalizou por cima e desperdiçou uma boa oportunidade.

O Sport, por sua vez, apostava em um jogo mais direto, explorando a velocidade nas transições ofensivas. A estratégia deu resultado aos 21 minutos, quando Carlos De Pena encontrou Chrystian Barletta com um belo passe. O atacante, principal destaque rubro-negro na temporada, avançou e bateu de perna direita na saída do goleiro Tadeu para abrir o placar.

A comemoração teve um significado especial. Os jogadores do Sport correram para abraçar o técnico Mariano Soso, que perdeu a mãe, Alicia Soso, na última quarta-feira (11).

Com dificuldades para encontrar espaços na defesa leonina, o Goiás não conseguia transformar a posse de bola em oportunidades claras. Mais perigoso nos contra-ataques, o Leão quase ampliou com Barletta, que recebeu em velocidade, puxou para a direita e finalizou cruzado, mandando a bola para fora.

Aos 40 minutos, os mandantes voltaram a aproveitar os espaços deixados pelo adversário. De Pena recebeu muita liberdade na ponta esquerda, onde encontrou Perotti com outro bom passe, livre de marcação o atacante finalizou para ampliar a vantagem na Ilha do Retiro.

Controle Rubro-Negro

Na volta do intervalo, o Goiás precisando esboçar alguma reação, passou a despejar cruzamentos na grande área. Logo nos primeiros minutos, Anselmo Ramon chegou a cabecear com perigo, mas parou em defesa de Thiago Couto. Apesar da tentativa de reação, a equipe visitante encontrava dificuldades para gerar chances reais de gol.

Com a exposição dos goianos, o Sport continuava encontrando espaços para contra-atacar. Barletta seguia como uma das principais referências ofensivas, buscando o jogo, conduzindo as transições e levando perigo em finalizações de fora da área.

O cenário de tranquilidade, porém, ganhou contornos dramáticos na reta final. Em um lance de infelicidade, o zagueiro Habraão ficou com o pé preso no gramado ao tentar dominar a bola e caiu no campo.

Na sequência, segurou a bola com as duas mãos. Após revisão do VAR, o defensor recebeu cartão vermelho por impedir uma oportunidade clara e manifesta de gol, deixando o Sport com um jogador a menos.

A superioridade numérica, no entanto, não foi suficiente para o Goiás reagir. Mesmo com um homem a mais, os visitantes não conseguiram se impor diante da organização defensiva rubro-negra, e ainda sofreram o terceiro gol nos acréscimos.

Após disputa dentro da pequena área entre Biel e o zagueiro Danilo Cunha, a bola terminou no fundo das redes, fechando o placar em 3 a 0.

Com a derrota, o Goiás ficou fora do G-6, não conseguindo avançar aos playoffs de acesso.

Ficha técnica

Sport 3

Thiago Couto; Augusto Pucci (Claudinho), Marcelo Ajul (Patrick), Habraão e Edson Lucas; Biel, Patrick de Paula e Carlos de Pena (Zé Gabriel); Diego Hernández (Fernando Sobral), Chrystian Barletta e Perotti (Neto Pessoa). Técnico: Mariano Soso.

Goiás 0

Tadeu; Djalma Silva (Rodrigo Soares), Luiz Felipe (Juninho), Lucas Ribeiro e Nicolas; Filipe Machado, Lourenço e Gegê (Jean Carlos); Cadu, Felipe Clemente (Anselmo Ramon) e Kadu Sousa (Danilo Cunha). Técnico: Mozart.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h30

Gols: Chrystian Barletta (S), Perotti (S) e Biel (S)

Cartões amarelos: Mariano Soso (S), Carlos de Pena (S), Perotti (S), Claudinho (S); Kadu (G), Danilo Cunha (G) e Lucas Ribeiro (G).

Cartão vermelho: Habraão (Sport), aos 36 minutos do segundo tempo.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Alex Sandro Quadros Thomé (RR) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

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