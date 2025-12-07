A- A+

Campeonato Brasileiro Sport x Grêmio: veja onde assistir ao jogo pela última rodada da Série A Duelo será disputado às 16h deste domingo (7), na Ilha do Retiro

Time com menos vitórias, mais derrotas, menos gols marcados e mais gols sofridos. Assim o Sport entra na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Rebaixado com cinco rodadas de antecedência, o Leão se despede da competição neste domingo (7), em partida a ser disputada contra o Grêmio, às 16h, na Ilha do Retiro.

Com 17 pontos e na lanterna do campeonato desde a terceira rodada, o Sport chega à rodada derradeira com dez derrotas consecutivas nas costas e com a certeza da pior campanha da história do futebol pernambucano nos pontos corridos. O Rubro-negro até pode igualar a pontuação do Náutico 2013, em caso de vitória sobre o Grêmio. Entretanto, os alvirrubros acumularam cinco resultados positivos. A equipe da Praça da Bandeira só pode chegar a três.

O Grêmio, por sua vez, inicia a rodada na 11ª posição, com 46 pontos, e praticamente sem pretensões em sua despedida desta edição da Série A. Com um empate na Ilha do Retiro, o Tricolor Gaúcho garante uma classificação à Sul-Americana 2026 sem depender de resultados alheios na rodada que acontece de forma simultânea.

Em meio ao cenário de cumprimento de tabela para os dois lados, o técnico rubro-negro, César Lucena, adotou discurso de devolver a esperança ao torcedor visando o ano de 2026. O treinador espera que o time se despeça do Brasileiro com resultado positivo dentro de casa. O clube gaúcho, aliás, foi uma das duas vótimas do Sport no campeonato. No Sul, o Leão venceu por 1x0.

Para a partida, Lucena terá que lidar com algumas baixas importantes. Principalmente na cabeça de área. Titulares contra o Bahia, Rivera e Adriel são ausências confirmadas. Enquanto o primeiro levou o terceiro amarelo na Fonte Nova, o prata da casa deixou o estádio em Salvador com uma lesão na região da coluna. Cobiçado por vários clubes, Zé Lucas também não será utilizado. Assim, a dupla de volantes deve ser formada por Lucas Kal e Pedro Augusto.

O goleiro Gabriel, com desconforto no joelho direito, e os atacantes Léo Pereira e Pablo, com desconfortos na musculatura da panturrilha esquerda e no músculo adutor da coxa, respectivamente, são outras dúvidas. O trio foi desfalque diante do Bahia.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Lucas Cândido; Lucas Kal, Pedro Augusto e Lucas Lima; Matheusinho, Romarinho (Chrystian Barletta) e Colo Ramírez (Gonçalo Paciência). Técnico: César Lucena.

Grêmio

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Gustavo Martins (Kannemann), Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Edenilson e Willian; Alysson (Pavon), Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Neuza Inês Back e Fabrini Bevilaqua Costa (ambas de SP)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Transmissão: Premiere.

