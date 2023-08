A- A+

Futebol Sport x Ituano: confira onde assistir, prováveis escalações e arbitragem Confronto acontece às 21h30 desta sexta-feira (25), na Ilha do Retiro

Em trajetórias diferentes na Série B, Sport e Ituano se enfrentam na Ilha do Retiro, às 21h30 desta sexta-feira (25), pela 25ª rodada. Enquanto o Leão é o atual vice-líder, com 45 pontos, o Galo de Itu é somente o 13º colocado, com 29 pontos.

Pelo lado pernambucano, no jogo que marcará a despedida de Luciano Juba, o Sport busca os três pontos para se recuperar no campeonato. Nas duas últimas rodadas, o Rubro-negro empatou com o Tombense e perdeu para o Guarani, em compromissos fora de casa.

O Ituano, por sua vez, ainda não sentiu o sabor da derrota do returno. São duas vitórias e três empates para o time do técnico Marcinho. Na última rodada, derrotou o atual terceiro colocado Criciúma, por 3x0, no Novelli Júnior.

Onde assistir?

SporTV e Premiere.

Prováveis escalações

Sport

Renan; Ewerthon, Thyere, Sabino e Roberto Rosales (Victor Gabriel); Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Labandeira, Vagner Love e Luciano Juba.

Ituano

Jefferson Paulino; Iury, Marcel, Claudinho e Richard; Aldo, Rafael Carvalheira, Hélio, Yann Rollim e Wesley Moreira; Rafael Cadorini.

Arbitragem

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Fernanda Nândrea Gomes Antunes (FIFA) e Marcyano da Silva Vicente (ambos de MG)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

