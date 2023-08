Sport x Ituano: quase 12 mil ingressos vendidos para o confronto desta sexta (25)

A- A+

Depois de dois tropeços fora de casa pela Série B, o Sport volta a atuar na Ilha do Retiro nesta sexta-feira (25). Na ocasião, vai receber o Ituano, às 21h30, pela 25ª rodada. Para a partida, o clube divulgou nesta quarta-feira (23) que 11.738 bilhetes já foram comercializados. As vendas iniciaram na última terça (22).

A equipe dirigida por Enderson Moreira se apega ao fator casa para voltar a vencer na Segundona. O Leão é o melhor mandante da competição com 31 pontos somados no Recife.

De acordo com o Sport, até esta quarta-feira os ingressos podem ser comprados no site oficial do clube por um valor promocional. No dia do confronto, as entradas vão poder ser adquiridas nas bilheterias da Ilha do Retiro.

Com 45 pontos, o Sport é o atual vice-líder da Série B, dois pontos atrás do Vitória. Três pontos separam o Rubro-negro do Novorizontino, primeira equipe fora do G-4.

Check-in para PCDs

O check-in exclusivo para sócio Pessoa Com Deficiência (PCD) ocorre na sexta (25), das 9h às 21h30, na secretaria social, mediante disponibilidade.

Gratuidade para as crianças

Após a iniciativa que ampliou a idade limite para a entrada de crianças durante jogos nas férias de julho, a configuração retorna para o que era aplicado anteriormente, com gratuidade liberada para torcedores de até 07 anos e 11 meses, mediante apresentação de documentação comprobatória no acesso à Ilha do Retiro.

Venda física

Na Ilha do Retiro, as bilheterias da social, para o associado e proprietário, e do arco, para o público geral, estarão abertas na quinta (24), das 9h às 17h, e na sexta (25), das 9h até os 15 minutos do segundo tempo, mediante disponibilidade.

Valores promocionais

Das 08h de terça (22) até as 23h59 de quarta (23) haverá preços promocionais para todos os setores da Ilha do Retiro, que contempla sócios, proprietários e público geral. Confira abaixo os valores.

Sócios

Sociais: R$ 45

Arquibancada Sede: R$ 35

Arquibancada Frontal: R$ 40

Assentos Especiais: R$ 50

Cadeiras de Ampliação: R$ 60

Cadeiras Centrais: R$ 75

Não sócios

Arquibancada Sede: R$ 70/ R$ 35 (meia)

Arquibancada Frontal: R$ 80/ R$ 40 (meia)

Assentos Especiais: R$ 100/ R$ 50 (meia)

Cadeiras de Ampliação: R$ 120/ R$ 60 (meia)

Cadeiras Centrais: R$ 150/ R$ 75 (meia)

Proprietário

Assentos Especiais: R$ 90/ R$ 45 (meia)

Cadeiras de Ampliação: R$ 90/ R$ 45 (meia)

Cadeiras Centrais: R$ 90

Camarote: R$ 90/ R$ 45 (meia)

Proprietário e Sócio

Assentos Especiais: R$ 45

Cadeiras de Ampliação: R$ 45

Cadeiras Centrais: R$ 45

Camarote: R$ 45

Valores originais – a partir das 00h de quinta (24)

Sócios

Sociais: R$ 55

Arquibancada Sede: R$ 45

Arquibancada Frontal: R$ 50

Assentos Especiais: R$ 60

Cadeiras de Ampliação: R$ 70

Cadeiras Centrais: R$ 90

Não sócios

Arquibancada Sede: R$ 90/ R$ 45 (meia)

Arquibancada Frontal: R$ 100/ R$ 50 (meia)

Assentos Especiais: R$ 120/ R$ 60 (meia)

Cadeiras de Ampliação: R$ 140/ R$ 70 (meia)

Cadeiras Centrais: R$ 180/ R$ 90 (meia)

Torcida visitante (Arquibancada do Placar): R$ 90/ R$ 45 (meia). A venda será online através do site www.maiordonordeste.com.br, a partir das 08h de sexta-feira (25) até os 15 minutos do segundo tempo.

Proprietário

Assentos Especiais: R$ 110/ R$ 55 (meia)

Cadeiras de Ampliação: R$ 110/ R$ 55 (meia)

Cadeiras Centrais: R$ 110

Camarote: R$ 110/ R$ 55 (meia)

Proprietário e Sócio

Assentos Especiais: R$ 55

Cadeiras de Ampliação: R$ 55

Cadeiras Centrais: R$ 55

Camarote: R$ 55

Bilheteria física

Social

Quinta (24): 09h às 17h

Sexta (25): 09h até os 15 minutos do segundo tempo

Arco

Quinta (24): 09h às 17h

Sexta (25): 09h até os 15 minutos do segundo tempo

Veja também

Mundial de Atletismo Após bater em duas barreiras, Alison dos Santos fica em quinto lugar no Mundial de Atletismo