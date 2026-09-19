Sáb, 19 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado19/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SEGURANÇA

Sport x Juventude: jogo terá esquema de segurança com 905 policiais militares

Partida começa às 16h30, na Ilha do Retiro

Reportar Erro
Ilha do Retiro, estádio do SportIlha do Retiro, estádio do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

Um efetivo de 905 policiais militares irá atuar neste sábado (19), na partida entre Sport x Juventude, válida pelo Brasileirão Série B. O jogo começa às 16h30, no Estádio da Ilha do Retiro, Zona Oeste do Recife

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, o esquema de segurança prevê 97 agentes do Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) na área interna da Ilha.

A área externa e as principais vias de acesso ao estádio terão 808 policiais, sob o comando do 12º Batalhão da Polícia.

Leia também

• Sport x Juventude: veja onde assistir e escalações do jogo válido pela Série B

• Programa Torcedor Nota 10, do Sport, levará alunos do Cabo a jogo contra Juventude

• Com árdua tabela na reta final, Sport tem 17,8% de chances de se classificar aos playoffs da Série B

Ainda segundo a PM, nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições para inibir a ação de vândalos.

Toda operação policial para Sport x Juventude será monitorada por oficiais da Polícia Militar, por meio das câmeras de segurança no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual.

Sport x Juventude
O jogo entre o Leão da Ilha e o clube gaúcho vale a oportunidade do time do treinador argentino Mariano Soso voltar a encostar no G6 da Segundona, após a derrota para o CRB em Maceió

Mais de 15 mil ingressos foram comercializados de forma antecipada para o confronto. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter