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SEGURANÇA Sport x Juventude: jogo terá esquema de segurança com 905 policiais militares Partida começa às 16h30, na Ilha do Retiro

Um efetivo de 905 policiais militares irá atuar neste sábado (19), na partida entre Sport x Juventude, válida pelo Brasileirão Série B. O jogo começa às 16h30, no Estádio da Ilha do Retiro, Zona Oeste do Recife.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, o esquema de segurança prevê 97 agentes do Batalhão de Choque (BPChoque) e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) na área interna da Ilha.

A área externa e as principais vias de acesso ao estádio terão 808 policiais, sob o comando do 12º Batalhão da Polícia.

Ainda segundo a PM, nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições para inibir a ação de vândalos.

Toda operação policial para Sport x Juventude será monitorada por oficiais da Polícia Militar, por meio das câmeras de segurança no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual.

Sport x Juventude

O jogo entre o Leão da Ilha e o clube gaúcho vale a oportunidade do time do treinador argentino Mariano Soso voltar a encostar no G6 da Segundona, após a derrota para o CRB em Maceió.

Mais de 15 mil ingressos foram comercializados de forma antecipada para o confronto.

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