Campeonato Brasileiro Sport x Juventude: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo da Série A Duelo válido pela 32ª rodada será disputado às 19h, nesta quarta-feira (5), na Ilha do Retiro

Com chances praticamente nulas de seguir na Série A do próximo ano, o Sport vai buscando honrar a camisa nesta reta final de competição. Sem vencer há oito jogos, o Rubro-negro entra em campo às 19h desta quarta-feira (5), diante do Juventude, na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada. O confronto coloca frente a frente os dois times piores colocados na tabela.

Lanterna com 17 pontos, o Sport é também o time com o pior rendimento como mandante na competição. São apenas dez pontos somados no Recife. O Juventude, por sua vez, lanterna com 26 pontos, é apenas o 20º quando o assunto é jogar longe de seus domínios. O clube gaúcho conquistou somento cinco pontos fora de casa. As duas equipes acumulam, ainda, as zagas mais vazadas do certame. O Leão sofreu 49 gols, contra 58 do Papo.

Mais uma vez sob o comando de César Lucena, o time pernambucano poderá contar com reforços para o compromisso deste meio de semana. O auxiliar da casa terá o lateral-esquerdo Luan Cândido e o atacante Matheusinho à disposição. Ambos não enfrentaram o Flamengo, na derrota por 3x0, no Maracanã.

Luan Cândido está recuperado de um quadro de virose e pode recuperar o espaço cedido a Igor Cariús no jogo passado. Matheusinho, por sua vez, não pôde atuar no Rio de Janeiro por estar cumprindo suspensão. Ele foi expulso perante o Mirassol. Com isso, Léo Pereira retorna para o banco de reservas.

Dúvida

Titular da equipe na temporada, Rafael Thyere ainda tem presença incerta na partida. O zagueiro lida com um estiramento no músculo adutor da perna esquerda e tem sido reavaliado com frequência pelo departamento médico. Diante do Flamengo, na ausência do capitão, Lucas Kal foi o escolhido por César para atuar no miolo de zaga.

Adversário também tem retornos

Pior visitante do Brasileiro com apenas uma vitória e cinco pontos conquistados, o Juventude chega ao Recife com a volta de três jogadores. Após cumprirem suspensão na rodada anterior, o zagueiro Marcos Paulo, o volante Jadson e o atacante Gabriel Taliari reforçam a equipe na Ilha do Retiro. Com o trio à disposição, a expectativa é que Thiago Carpini abra mão do esquema de três zagueiros.

A baixa para o compromisso fica por conta do atacante Gilberto. Ex-Sport e Santa Cruz, o camisa 9 se queixou de um desconforto muscular perante o Palmeiras e permaneceu no Rio Grande do Sul para tratamento.

Ficha técnica

Sport

Gabriel; Aderlan, Lucas Kal (João Silva), Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Romarinho, Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: César Lucena.

Juventude

Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Luan Freitas (Marcos Paulo) e Alan Ruschel; Jadson, Caíque e Peixoto; Nenê, Rafael Bilu e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Premiere.

