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Série B Sport x Juventude: veja onde assistir e escalações do jogo válido pela Série B Leão precisa do resultado positivo para voltar a encostar no G-6

O Sport chega à reta final da Série B do Campeonato Brasileiro sem muita margem para erros. Com confrontos diretos pela frente, o Rubro-negro volta a entrar em campo às 16h30 deste sábado (19), diante do Juventude, pela 29ª rodada da competição nacional, na Ilha do Retiro. Sem possibilidade de figurar no G-6 ao fim desta rodada, o Leão precisa do resultado positivo para tentar encostar na zona de playoffs. Mais de 15 mil ingressos foram comercializados de forma antecipada para o confronto.

A equipe pernambucana inicia a rodada em nono lugar, com 41 pontos, a cinco pontos do Atlético-GO, time que abre o grupo dos seis primeiros colocados. Tal diferença restando dez jogos para o fim do campeonato faz com que o Sport tenha apenas 17,8% de probabilidade de se classificar para o mata-mata do acesso, segundo o site Chance de Gol.

Adversário da equipe dirigida por Mariano Soso, o Juventude, por outro lado, tem vida melhor até aqui na Segundona. Os gaúchos chegam ao Recife na segunda posição, com 50 pontos conquistados.

Mudanças

Com a necessidade dos três pontos, o clube pernambucano pode sofrer as primeiras mudanças significativas na formação inicial, desde que Soso assumiu a equipe. O treinador tem recebido críticas da torcida, em meio à manutenção de algumas peças no time titular. Duas delas são os volantes Zé Gabriel e Biel. A expectativa é que a cabeça de área seja formada por Fernando Sobral e Willian Oliveira.

Na zaga, o técnico argentino também deve realizar alterações. Acionado na lateral direita nos últimos jogos, Marcelo Ajul pode fazer dupla com Marcelo Benevenuto. Com isso, Augusto Pucci seria o escolhido para fazer a lateral direita. Recuperado de lesão, Claudinho retorna como opção no banco de reservas.

Já no setor de criação, com Juan Alano entregue ao departamento médico, Carlos de Pena foi titular no revés para o CRB e pode ser mantido. Durante a semana, Marlon Douglas também foi testado na formação inicial.

Melhor zaga da Série B

Para sair vencedor diante da torcida, neste sábado, o Sport terá que passar pelo time que tem os melhores números defensivos da Segunda Divisão até o momento. O Papo é, com folga, dono da melhor zaga da competição, com apenas 17 gols sofridos. Levando o recorte para compromissos como visitante, o aproveitamento segue no topo. Longe de Caxias do Sul, o time de Maurício Barbieri foi vazado 11 vezes.

Ficha técnica

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Edson Lucas; Fernando Sobral, Willian Oliveira, Diego Hernández e Carlos de Pena; Chrystian Barletta e Perotti. Técnico: Mariano Soso.

Juventude

Jandrei; Rodrigo Sam, Titi (Messias ou Gabriel Pinheiro) e Marcos Paulo; Aderlan, Luan Martins (Lucas Mineiro), Raí Silva, Mandaca e Diogo Barbosa; Fábio Lima (MP) e Alisson Safira. Técnico: Maurício Barbieri.



Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Marcelo Grando (MS) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)

VAR: Vinícius Furlan (SP)

Transmissão: ESPN/Disney+, RedeTV e SportyNet

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