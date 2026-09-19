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FUTEBOL Sport vence Juventude de virada e fica muito perto do G-6 Em jogo pouco inspirado das equipes, o Leão contou com o fator casa e grande atuação individual de Barletta para vencer partida crucial da temporada

Precisando vencer para se aproximar do G-6 da Série B, o Sport derrotou o Juventude por 2 a 1, neste sábado (19), na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão saiu atrás no placar, mas reagiu ainda no primeiro tempo e confirmou a virada na etapa final.

Faltando nove rodadas para o fim da competição, o Sport ocupa, no momento, a 9ª posição com 44 pontos, ficando a somente dois pontos do Atlético (GO), primeiro time da zona de classificação com 46 pontos.

O jogo

O início da partida foi marcado pela pressão alta das equipes, que protagonizaram um início muito mais brigado do que propriamente jogado, resultando em faltas duras que travaram o andamento da partida.

Em jogo de detalhes, o Juventude se aproveitou do erro rubro-negro após Augusto Pucci cometer pênalti em Alisson Safira. Luis Mandaca assumiu a cobrança e bateu para colocar os gaúchos em vantagem e marcar seu segundo gol na competição.

O Sport teve novidades pelo lado esquerdo, com Kervin Andrade e Raí Lopes formando uma dobradinha, Barletta, no entanto, foi quem mais buscou o jogo e levou perigo aos adversários.

Aos 46 minutos, o camisa 30 arrancou da direita pra dentro e fez uma grande jogada individual. O atacante avançou, entrou na área e finalizou cruzado para marcar um golaço e deixar tudo igual na Ilha do Retiro.

Segunda etapa

Depois do intervalo, as duas equipes passaram a trabalhar mais a posse de bola. Com os setores de meio-campo mais preenchidos o ritmo diminuiu.

O Juventude, porém, assumiu o controle das ações em determinado momento, e após grande passe por elevação de Mandaca, Fábio Lima apareceu livre para finalizar de primeira e marcar o segundo dos visitantes. O lance, entretanto, foi anulado por impedimento.

O Sport respondeu aos 31 minutos, quando Marlon, depois de grande jogada, quase marcou um golaço. A pressão rubro-negra aumentou na reta final. Chrystian Barletta seguia enfileirando os marcadores e conseguindo bons lamces para o Sport, até que a virada finalmente aconteceu.

Aos 40 minutos, Marcelo Ajul apareceu na pequena área para completar o cruzamento de Pucci e fazer explodir a Ilha do Retiro.

Com o triunfo, o Leão da Ilha mantém o 100% em casa com Mariano Soso e agora muda as atenções para o clássico dos clássicos. O Sport enfrenta o Náutico nos Aflitos pela 30ª rodada, no próximo sábado (19), ás 16h30.

Ficha técnica

Sport 2

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Raí (Edson Lucas); Fernando Sobral (Patrick de Paula), Willian Oliveira, Diego Hernández (Biel) e Kervin Andrade (Marlon Douglas); Chrystian Barletta e Perotti (Neto Pessôa). Técnico: Mariano Soso.

Juventude 1

Jandrei; Rodrigo Sam, Titi, Gabriel (Gabriel Pinheiro), Diogo Barbosa e Aderlan (Wadson); Lucas Mineiro (Luan Martins) e Luis Mandaca (Lucas Alves); Gabriel Pires (Raí Silva), Fábio Lima e Alisson Safira (Alan Kardec). Técnico: Maurício Barbieri.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h30

Gols: Luis Mandaca (J); Chrystian Barletta (S), Marcelo Ajul (S)

Cartões: Fábio Lima (J), Safira (J), Lucas Mineiro (J), Rodrigo Sam (J); Augusto Pucci (S) e Raí (S)

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Marcelo Grando (MS) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)

VAR: Vinícius Furlan (SP)

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