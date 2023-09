Sport x Londrina vai colocar frente a frente melhor ataque e pior defesa da Série B

A- A+

Assim como foi contra o ABC, o Sport terá mais uma vez um adversário da parte inferior da tabela. Neste sábado (23), o Leão vai receber o penúltimo colocado Londrina, às 20h45, na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada da Série B. O confronto vai colocar frente a frente o melhor ataque desta edição do certame e a pior defesa, fazendo jus as posições das equipes na tabela.

Atual terceiro colocado, com 50 pontos, o Sport já balançou as redes em 40 oportunidades nesta Série B. Uma média de 1,4 gol por partida. Apesar da seca - nove jogos sem marcar -, Vagner Love é o artilheiro do time na competição com dez tentos anotados.

Depois de amargar cinco tropeços consecutivos na Segundona e lidar com a pressão da torcida, o time dirigido por Enderson Moreira voltou a vencer na última rodada, ao bater o ABC, em Natal, e tentará o resultado positivo para seguir dentro do G-4. Um triunfo, aliás, pode colocar o Leão na liderança do campeonato, em caso de tropeços de Vitória e Guarani, respectivamente.

O Londrina, por sua vez, está cada vez mais perto do descenso. Com 21 pontos, o Tubarão está nove atrás do Avaí, primeira equipe fora do Z-4. Além disso, os paranaenses não sabem o que é vencer na competição há seis jogos. No recorte são quatro derrotas, dois empates e 11 gols sofridos.

Números que contribuem para o clube ter a pior zaga da Segunda Divisão. Foram 43 gols cedidos aos adversários, mesmo saindo de campo sete vezes sem sofrer gols. Uma média de 1,5 gols sofridos por jogo. Dois deles contra o próprio Sport. No primeiro turno, o Rubro-negro derrotou o LEC por 2x1, no Estádio do Café.

Veja também

Canoagem Canoagem slalom: Ana Sátila garante presença nos Jogos de Paris