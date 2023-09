Sport x Londrina: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

A- A+

Sport e Londrina se enfrentam, às 20h45 deste sábado (23), na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Rubro-negro é o terceiro colocado com 50 pontos, o Tubarão ocupa a vice-lanterna, com apenas 21 pontos.

O time pernambucano chega ao confronto com a confiança renovada, após vencer o ABC, por 1x0, em Natal, na rodada passada. O resultado positivo fez o Rubro-negro encerrar uma sequêcia negativa de cinco partidas.

Autor do gol no Frasqueirão, Diego Souza deve iniciar a partida deste sábado no banco de reservas. Já o lateral-direito Eduardo, com dores na coxa direita, é dúvida e pode ser desfalque.

O Londrina, por sua vez, não sabe o que é vencer na Segunda Divisão há seis jogos. Na última rodada, promoveu a estreia do técnico Roberto Fonseca à frente da equipe. Apesar de não vencer, o time ao menos mostrou poder de reação, ao ficar no 2x2 com o Ituano, fora de casa, depois de estar perdendo por 2x0.

Onde assistir?

Band e Premiere.

Prováveis escalações

Sport

Dênis; Roberto Rosales (Eduardo), Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Felipe (Ronaldo), Fabinho e Jorginho; Labandeira, Vagner Love e Peglow.

Londrina

Neneca; Rodrigo Alves (Lucas Mendes), Gabriel, Rafael Vaz e Marcos Pedro; João Paulo, Moisés Gaúcho e Paulinho Moccelin; Ariel, William Barbio e Iago Dias.

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA/DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (FIFA) e Daniel Henrique da Silva Andrade (ambos do DF)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA/RJ)

