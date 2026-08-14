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Série B Sport x Londrina: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Série B Em casa, Leão tenta confirmar a retomada dentro da competição nacional

Com mais de 15 mil ingressos vendidos antecipadamente, o Sport busca consolidar a retomada na Série B na noite desta sexta-feira (14), na Ilha do Retiro. Às 20h30, o Leão recebe o Londrina, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após nove jogos sem vencer, o Sport encerrou o jejum na rodada passada, ao bater o Vila Nova, em Goiânia. Com 32 pontos, o time dirigido por Gilmar Dal Pozzo inicia a rodada na 10ª colocação. Apesar de estar no meio da tabela, a distância para a zona de classificação para os playoffs é pequena: apenas um ponto separa os leoninos do Novorizontino, equipe que abre o G6. O Londrina, por sua vez, não vence há cinco partidas e está na 17ª posição, com 20 pontos.

Em caso de resultado positivo perante o torcedor, o Sport tem boas chances de terminar a rodada entre os seis primeiros colocados. Principalmente porque a rodada será marcada por confrontos diretos na parte superior da tabela. No sábado (15), acontecem Atlético-GO (9°) x Vila Nova (5º), Criciúma (1º) x Goiás (8º) e Juventude (2º) x Fortaleza (3º). Já no domingo, se enfrentam CRB (7º) e Novorizontino (6º).

Com o Sport sem vencer em casa há mais de dois meses, o zagueiro Marcelo Ajul afirmou que o elenco está focado para construir um bom resultado na Ilha do Retiro. Nesta semana, o defensor de 23 anos teve seu contrato renovado com o time da Praça da Bandeira até o fim de 2028, e deve ser titular diante do Tubarão.

“Está todo mundo bem focado, concentrado, depois de ter trabalhado muito bem durante a semana. Vamos fazer de tudo para conseguir os três pontos dentro de casa, aproveitando o fato de termos vencido fora, e começar a ter uma sequência positiva na competição", apontou o defensor ao site oficial do Sport.

Time

Para a partida, Dal Pozzo não poderá contar com o lateral-direito Augusto Pucci. Contra o Vila Nova, o prata da casa recebeu o terceiro amarelo e terá que cumprir suspensão. Com isso, Claudinho fará sua primeira aparição como titular. No OBA, o jogador foi acionado no intervalo e atuou durante o segundo tempo.

A modificação na lateral direita pode ser a única realizada por Dal Pozzo. Apresentado na última quarta-feira, o meia-atacante Juan Alano deve iniciar o compromisso como opção no banco de reservas.

Ficha técnica

Sport

Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Kayky e Felipinho; Zé Gabriel, Willian Oliveira e Diego Hernández; Clayson, Chrystian Barletta e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Londrina

Maurício Kozlinski, Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Yago Lincoln e Heron; Tárik, João Vitor e Lucas Marques; Raí Nascimento (Paulinho Moccelin), William Pottker e Pablo Dyego. Técnico: Rogério Micale.



Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 20h30

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Raphael de Albuquerque Lima (ambos de SP)

VAR: Douglas Marques das Flores (SP)

Transmissão: Disney+

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