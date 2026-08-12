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Sport Sport x Londrina: Leão tem retrospecto favorável e nunca perdeu para adversário no Recife Rubro-negro tem um aproveitamento acima dos 80% diante do Tubarão atuando na capital pernambucana

Empolgado pela vitória sobre o Vila Nova, fora de casa, pela 21ª rodada da Série B, o Sport segue em reta final de preparação para mais um compromisso na competição nacional. Na sexta-feira (14), o Rubro-negro recebe o Londrina, às 20h30, na Ilha do Retiro. Um adversário que historicamente não costuma atrapalhar a vida do clube.

Leão e Tubarão já se enfrentaram dez vezes na história: todas pela Série B do Campeonato Brasileiro. São sete vitórias para os pernambucanos, dois empates e apenas um triunfo para os paranaenses. Um aproveitamento de 76,6% a favor dos leoninos. No primeiro turno, os rubro-negros venceram por 2x1, no Sul do país, com gols de Chrystian Barletta e Perotti.

Quando o encontro acontece na capital pernambucana, o retrospecto fica ainda mais favorável para o lado dos mandantes desta sexta. Em quatro encontros, o Sport venceu os três últimos (2019, 2022 e 2023) e um terminou empatado (2003). Ou seja, somou 83,3% dos pontos em disputa.

O Sport se apega aos números e ao momento para derrotar, mais uma vez, o Londrina atuando no Recife. Enquanto o Rubro-negro soma cinco jogos sem perder, no mesmo recorte de partidas o adversário perdeu três vezes e empatou em duas ocasiões.

Na tabela, a situação de ambos também é inversa. Com o resultado positivo perante o Vila Nova, o Sport voltou para a briga pelo G-6 da Série B. O Leão é o atual 10º colocado, com 32 pontos, com um ponto a menos que o Novorizontino, equipe que abre a zona de playoff.

O Londrina, por outro lado, briga contra a degola. O time dirigido por Rogério Micale é o 17º lugar, com 20 pontos.

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