CAMPEONATO PERNAMBUCANO Sport x Maguary: FPF e Ceaf esclarecem lance de pênalti e negam interferência externa Lance aconteceu no último sábado (8), na Ilha do Retiro; árbitro principal voltou atrás na decisão

Em nota oficial emitida nesta segunda-feira (10), a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e a Comissão Estadual de Arbitragem (Ceaf) se pronunciaram sobre o lance polêmico do jogo entre Sport e Maguary, realizado no último sábado (8), na Ilha do Retiro.

Na ocasião, o árbitro Nairon Pereira sinalizou a marcação de um pênalti a favor da equipe rubro-negra, mas voltou atrás na decisão após ser chamado pelo quarto árbitro, Tiago Lima Vieira.

De acordo com o comunicado da FPF, houve uma falha de comunicação entre os árbitros devido às reclamações dos atletas em campo, o que ocasionou um intervalo de um minuto e 20 segundos para que o árbitro compreendesse a situação e revertesse a marcação do pênalti.

As entidades ressaltaram, ainda, que Tiago estava em uma posição privilegiada para visualizar o lance e que ninguém, além dos atletas e membros da comissão técnica do Sport, se aproximou do profissional.

Por fim, as instituições repudiaram os comentários que insinuam interferência externa na arbitragem.

"A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e a Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol de Pernambuco (CEAF-PE) esclarecem que, no lance em questão, entre a marcação do pênalti e a correção da decisão se passaram 1 minuto e 40 segundos. Durante esse período, o árbitro principal enfrentou dificuldades para ouvir a comunicação via rádio devido às reclamações dos atletas em campo. Ele só conseguiu compreender a informação do quarto árbitro com 1 minuto e 20 segundos após a marcação inicial.

Ressaltamos que o quarto árbitro estava posicionado em um ângulo privilegiado para visualizar o lance, acompanhando a jogada lateralmente e em diagonal. Além disso, no intervalo entre a marcação e a correção da decisão, ninguém além dos atletas e membros da comissão técnica do Sport se aproximou do quarto árbitro. A partida teve transmissão ao vivo pela TV Globo e isso pode ser facilmente identificado, por meio das inúmeras câmeras disponíveis.

A FPF e a CEAF repudiam veementemente qualquer ilação de que houve interferência externa na decisão da arbitragem. Acusações dessa natureza devem ser devidamente comprovadas, pois ferem os princípios do esporte, colocam em dúvida a lisura da competição e comprometem a credibilidade dos profissionais envolvidos."

