Sport x Maranhão: veja onde assistir, horário e prováveis escalações
Leão pode carimbar classificação à próxima fase nesta quarta-feira (15)
Depois de um empate amargo com o Avaí, pela Série B, o Sport volta as atenções para a Copa do Nordeste. Em jogo que pode garantir uma vaga na próxima fase, o Leão recebe o Maranhão, às 21h30, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada. O Rubro-negro é a única equipe com 100% de aproveitamento na competição até o momento.
Com nove pontos, o Sport lidera o Grupo C, com três pontos de vantagem para o Ferroviário. Além disso, a duas rodadas do fim, soma cinco pontos a mais que Ceará e América-RN, terceiro e quarto colocados, respectivamente. O Maranhão, por sua vez, ainda tenta a primeira vitória no torneio. O Bode é o lanterna do Grupo D, com apenas um ponto, e tem chances quase nulas de classificação.
Após estudar a possibilidade de mandar um time alternativo diante do Retrô, na rodada passada, e acabar utilizando os titulares, o auxiliar técnico Márcio Goiano adiantou que desta vez vai acionar uma formação recheada de mudanças, tal como fez contra o ABC, em Natal, na segunda rodada. A ideia é poupar para a sequência da Série B . No sábado (18), o Sport vai até Belo Horizonte, onde encara o América-MG, pela quinta rodada, no Independência.
Time
Com modificações confirmadas, o jogo com o Maranhão pode servir para devolver ritmo de jogo ao zagueiro Marcelo Benevenuto. Recuperado de lesão, o jogador não entra em campo desde 17 de março, quando o Sport foi eliminado pelo Athletic-MG, na Copa do Brasil. O defensor chegou a ser relacionado nas duas últimas partidas, mas não saiu do banco de reservas.
Por outro lado, a única peça confirmada por Márcio Goiano foi o lateral-direito Augusto Pucci. Ausência contra Retrô e Avaí para tratar uma torção no tornozelo direito, o prata da casa volta ao time nesta quarta. Nos compromissos anteriores, ele foi substituído por Yago Felipe - improvisado - na função. Contratado na reta final da janela, Madson pode ser relacionado pela primeira vez.
Entrando bem no decorrer dos jogos e sendo decisivo, o meia uruguaio Carlos de Pena também pode aparecer entre os titulares perante os maranhenses.
Ficha técnica
Sport
Thiago Couto; Augusto Pucci, Habrãao, Marcelo Benevenuto e Edson Lucas; Dedé, Pedro Martins e Carlos de Pena; Gustavo Maia, Marlon Douglas e Iury Castilho (Lipão). Técnico: Márcio Goiano.
Maranhão
Vitão; Maurício, Fernando, Lucão e André Radija; Vander, Rodrigo Oliveira e Jorge Rocha; Felipe Sales, Joelson e Luís Gustavo. Técnico: Marcinho Guerreiro.
Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)
Horário: 21h30
Árbitro: Douglas Magno de Melo Pereira (PB)
Assistentes: Wlademir Cunha Mendes e Gleydson Francisco (ambos da PB)
Transmissão: TV Jornal e Sportynet