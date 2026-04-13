Sport x Maranhão: venda de ingressos inicia nesta segunda-feira (13)
Jogo pode carimbar a classificação rubro-negra à próxima fase da Copa do Nordeste
O Sport inicia, às 18h desta segunda-feira (13), a venda de ingressos para o jogo que pode carimbar a classificação do clube à próxima fase da Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, o Rubro-negro recebe o Maranhão, às 21h30, pela quarta rodada.
Os ingressos para o duelo serão disponibilizados a partir de R$ 30 e podem ser comprados através do site Maior do Nordeste. As vendas e abertura de check-in abrem primeiro para o sócio Campeão de 87, Proprietários e Isentos.
Às 20h, será a vez do sócio 2008 é Nosso (Sócios Rubro-Negro ativos). Às 21h será aberto para o o sócio Treme Terra. Às 22h será as vezes dos sócios Eternamente Estarei e Leão do Norte, e às 23h os sócios Vou Aonde Você For e Festa na Ilha (Sócios Leão ativos e Leão de Todos ativos).
O público geral pode adquirir a entrada a partir das 12h desta terça (14).
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Sport x Maranhão: valores dos ingressos
Sócio
Cadeira Central: R$ 80
Cadeira Ampliação: R$ 60
Sociais: R$ 50
Arquibancada Frontal: R$ 40
Arquibancada Sede: R$ 30
Não sócio (público geral)
Cadeiras Central: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)
Cadeira Ampliação: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)
Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)
Arquibancada Sede: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)
Proprietário de Cadeira
Cadeira Central: R$ 60
Cadeira Ampliação: R$ 50
Camarote
Titular: R$ 60
Convidados: R$ 60
Ilha Lounge
R$ 180
R$ 140 (8 a 14 anos)
Gratuidade até 7 anos e 11 meses
Promocional por 24h