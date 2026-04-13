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Sport Sport x Maranhão: venda de ingressos inicia nesta segunda-feira (13) Jogo pode carimbar a classificação rubro-negra à próxima fase da Copa do Nordeste

O Sport inicia, às 18h desta segunda-feira (13), a venda de ingressos para o jogo que pode carimbar a classificação do clube à próxima fase da Copa do Nordeste. Nesta quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, o Rubro-negro recebe o Maranhão, às 21h30, pela quarta rodada.

Os ingressos para o duelo serão disponibilizados a partir de R$ 30 e podem ser comprados através do site Maior do Nordeste. As vendas e abertura de check-in abrem primeiro para o sócio Campeão de 87, Proprietários e Isentos.

Às 20h, será a vez do sócio 2008 é Nosso (Sócios Rubro-Negro ativos). Às 21h será aberto para o o sócio Treme Terra. Às 22h será as vezes dos sócios Eternamente Estarei e Leão do Norte, e às 23h os sócios Vou Aonde Você For e Festa na Ilha (Sócios Leão ativos e Leão de Todos ativos).

O público geral pode adquirir a entrada a partir das 12h desta terça (14).

Sport x Maranhão: valores dos ingressos

Sócio

Cadeira Central: R$ 80

Cadeira Ampliação: R$ 60

Sociais: R$ 50

Arquibancada Frontal: R$ 40

Arquibancada Sede: R$ 30

Não sócio (público geral)

Cadeiras Central: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

Cadeira Ampliação: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Arquibancada Sede: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Proprietário de Cadeira

Cadeira Central: R$ 60

Cadeira Ampliação: R$ 50

Camarote

Titular: R$ 60

Convidados: R$ 60

Ilha Lounge

R$ 180

R$ 140 (8 a 14 anos)

Gratuidade até 7 anos e 11 meses

Promocional por 24h

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