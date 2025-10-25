A- A+

Campeonato Brasileiro Sport x Mirassol: veja onde assistir e prováveis escalações do duelo de leões Bola rola às 18h30 deste sábado (25), pela 30ª rodada, na Ilha do Retiro

Com a situação cada vez mais difícil na Série A, o Sport volta a entrar em campo neste sábado (25), pela 30ª rodada. Às 18h30, o Rubro-negro vai receber o Mirassol, na Ilha do Retiro. Um duelo de duas equipes que subiram juntas da Série B, mas que vivem momentos completamente opostos nesta reta final de campeonato.

Antes do início do Brasileirão, os dois clubes foram colocados pela opinião pública como fortes candidatos ao rebaixamento. No caso do Sport, a queda está cada vez mais iminente. Os pernambucanos estão afundados na lanterna, com apenas 17 pontos. Pelo lado paulista, a equipe dirigida por Rafael Guanaes contrariou as estatísticas.

Além de estar livre de qualquer chance de retornar à Série B, o Leão Caipira figura na quarta colocação, com 52 pontos, e está cada vez mais perto de garantir uma vaga na Libertadores em sua primeira participação na elite do futebol nacional.

Diante da má fase, a diretoria do Sport fez uma promoção especial para atrair o torcedor para o compromisso deste final de semana. Com valores a partir de R$ 20, o serviço da partida ainda oferece ingressos gratuitos para crianças (até 12 anos) e mulheres. Até a noite de sexta-feira, um cupom de 80% de desconto foi disponibilizado pelo clube aos interessados em comparecer ao jogo.

Desfalques importantes

Para o compromisso, Daniel Paulista terá duas baixas significativas. Após deixarem a partida contra o Internacional no intervalo, o volante Rivera e o meia Lucas Lima estão fora da partida diante do Mirassol. Enquanto o cabeça de área trata um incômodo na parte posterior da coxa esquerda, o camisa 10 apresentou desconforto no adutor da perna direita e ainda se recupera junto ao departamento médico.

No Beira-Rio, Rodrigo Atencio e Sérgio Oliveira foram os escolhidos por entrar em campo. Desta vez, Pedro Augusto deve ser o volante acionado. Já na criação, Hyoran briga com Sérgio pela vaga na criação. Depois de perder o duelo com o Ceará por causa de um edema no músculo adutor da coxa, o meia não atuou contra o Inter por ter os direitos econômicos ligados ao Colorado.

Outra ausência sentida pela torcida será a de Zé Lucas. A joia leonina está com a seleção brasileira sub-17, em ritmo de preparação para a disputa da Copa do Mundo da categoria, no Catar. O time verde e amarelo embarca para a competição na terça-feira (28). A tendência é que Lucas Kal seja acionado no espaço deixado pelo atleta de 16 anos.

Em meio às baixas, Daniel Paulista poderá contar com o retorno de Aderlan. O lateral-direito não atuou na última rodada por estar suspenso pelo acúmulo de amarelos. Afastado por indisciplina na rodada passada, o atacante Léo Pereira também volta a ficar à disposição.

Ficha técnica

Sport

Gabriel; Aderlan (Matheus Alexandre), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Pedro Augusto, Lucas Kal e Sérgio Oliveira (Hyoran); Romarinho, Derik Lacerda e Matheusinho. Técnico: Daniel Paulista.

Mirassol

Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme Marques; Negueba, Alesson e Cristian. Técnico: Rafael Guanaes.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 18h30

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Transmissão: Record, CazéTV e Premiere.

