Ruiz regularizado, Ronaldo de volta: veja onde assistir e como chega o Sport para pegar o Mirassol

O Sport pode retomar a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (9), o Leão recebe o Mirassol, na Ilha do Retiro, às 18h, pela 16ª rodada da competição. Os rubro-negros, atualmente em segundo, com 31 pontos, estão invictos em casa, com oito vitórias em oito jogos. Os paulistas ocupam a sexta posição, com 25.



Para o confronto, a dúvida é se Enderson contará com os atletas que ficaram fora do jogo passado por conta de problemas musculares, casos do zagueiro Sabino, do meia Jorginho e do atacante Vagner Love. Em contrapartida, os volantes Ronaldo e Fábio Matheus cumpriram suspensão automática e estão liberados para o confronto.



"Eu fico feliz em ficar apto novamente e espero ajudar meus companheiros dentro de campo. Fábio é um menino de coração bom, um craque de bola que aos poucos vem pegando minutagem. Ele vem sendo bem cuidado e é um moleque que tem muito futuro pela frente", afirmou Ronaldo.



Com uma indisposição gástrica, o goleiro Renan deixou o jogo passado contra o CRB, mas não deve ser problema para encarar os paulistas. O substituto, Jordan, falhou de forma bizarra no lance do segundo gol dos alagoanos, em bola recuada de Luciano Juba em que o ex-atleta do Santa Cruz não dominou e viu a rede balançar.

Na frente, o atacante argentino Alan Ruiz foi regularizado e fica à disposição de Enderson para a sequência da Série C do Campeonato Brasileir.



Onde assistir?



O jogo entre Sport e Mirassol será transmitido pelo Premiere FC e pela Band



Prováveis escalações



Sport

Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Ronaldo, Fabio Matheus e Jorginho (Pedro Martins); Luciano Juba, Edinho e Fabrício Daniel. Técnico: Enderson Moreira



Mirassol

Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Negueba, Kauan e Fernandinho. Técnico: Mozart



Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 18h

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG). Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira (ambos de MG)

