A- A+

Lampions League Sport x Moto Club: saiba onde assistir e confira prováveis escalações do duelo pela Copa do Nordeste Duelo acontece nesta quarta-feira (19), às 19h, na Ilha do Retiro

O duelo entre Sport e Moto Club está sendo encarado como uma possível virada de chave para o Leão. Nesta quarta-feira (19), às 19h, na Ilha do Retiro, o time Rubro-negro recebe a equipe maranhense pela quarta rodada da Copa do Nordeste, precisando de uma vitória para acalmar os ânimos.

Na atual situação do Grupo A do Nordestão, o Sport é atual terceiro colocado com seis pontos, apenas um atrás do líder Vitória e três acima do primeiro fora do G4, o Sousa. Em situação oposta, o Moto está em sétimo, com apenas dois pontos somados.

Pressionado

Desde que fevereiro começou, o Sport vive um momento de altos e baixos. Só neste mês, a equipe da Ilha do Retiro perdeu três clássicos - Santa Cruz, Fortaleza e Náutico - e venceu outros dois jogos - Maguary e Sousa.

Após a derrota no Clássico dos Clássicos do último sábado (14), o time rubro-negro e o técnico Pepa foram muito vaiados e ambiente de desconfiança foi visível por parte da torcida leonina.

Os dois jogadores com maior participação no Sport na atual temporada, Chrystian Barletta afirmou que o time não pode se lamentar muito pelo momento e que é necessário pensar no próximo desafio para afastar a crise.

“Devido ao calendário, a gente não tem tempo para lamentar, assim como se tivesse ganho, não teria tempo para comemorar a vitória. Então, temos que sempre pensar no próximo jogo e estamos concentrados para fazer nosso melhor”, garantiu.

Para o duelo diante do Papão, o Sport tem um grande desfalque. Substituído aos 20 minutos do primeiro tempo contra o Náutico por uma lesão muscular, Lucas Lima é nome certo que estará fora para esse duelo.

Na oportunidade, Barletta foi o eleito pelo treinador para substituir o meio-campista. Sobre o rodízio que vem sendo produzido no início de temporada, o camisa 30 encara como necessário, desde que os resultados também justifiquem.

Barletta é um dos jogadores com maior minutagem no Sport em 2025 - Paulo Paiva/Sport

“Quando a gente avalia o todo, o rodízio sempre favorece e acho que nesse começo é de suma importância ter jogadores à disposição para entrar. Precisamos de todos prontos, não temos um time definido, é necessário ter paciência, saber combinar isso com o resultado em campo, temos que equalizar as duas coisas”, comentou.



Contudo, para iniciar esse duelo, é provável que Pepa possa optar por outras peças. Atencio, Titi Ortiz e Hyoran também estão na briga para ser o substituto para o camisa 10 do Sport.

Adversário

Precisando reverter o momento, o Moto Club pode ser o adversário certo no momento correto. A situação do Papão na temporada também não é das mais fáceis. Apesar do bom início e de ter eliminado Retrô e Botafogo-PB na Pré-Copa do Nordeste, desde então o clube de São Luís não está tão bem.

Após seis rodadas no Estadual, o Papão é o vice-lanterna do Maranhense. Aliás, a primeira vitória da equipe foi conquistada somente na rodada passada, quando goleou o Viana por 4x1. Até aqui, a equipe Motense jogou 11 partidas e venceu apenas duas no tempo normal.

Ainda assim, Barletta descarta que o jogo será fácil, prevendo dificuldades ao longo dos 90 minutos. “Vai ser um jogo difícil. A Copa do Nordeste é uma competição regional que a gente sabe, independente se é em casa ou fora, é sempre muito complicado. Esperamos fazer um bom jogo, estamos preparados”, afirmou.

Ficha técnica - Sport x Moto Club

Sport: Thiago Couto; Di Plácido (Hereda), Antônio Carlos, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Hyoran e Titi Ortiz (Atencio); Barletta (Carlos Alberto), Lenny Lobato e Gonçalo Paciência. Técnico: Pepa.

Moto Club: Allan Thiago; Wesley, Vitor Carvalho, Maurício e Gustavo; Felipe Dias, Pedro Dias, Danilinho e Luís Gustavo; Vitinho e Rick Sena. Técnico: Zé Augusto.

Local: Estádio da Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Marcio dos Santos (AL)

Assistentes: Esdras Mariano e Fernanda Felix (ambos de AL)

Transmissão: Premiere

Veja também