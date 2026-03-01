A- A+

Futebol Sport x Náutico: veja escalações e onde assistir ao jogo de ida da final do Pernambucano Confronto será disputado neste domingo (1º), às 18h, na Ilha do Retiro. Volta será dia 8 de março, nos Aflitos

Para sorrir no futuro, Sport e Náutico se apegam a outros contextos temporais. O Leão foca no passado, marcado pela supremacia em decisões estaduais diante do rival (13x7), na vantagem nos confrontos gerais e no título recente alcançado justamente em cima dos alvirrubros, em 2024. O Timbu prefere o presente de um clube invicto em clássicos, com um 4x0 perante os rubro-negros na primeira fase e desempenho superior na competição. A partir deste domingo, as cronologias se misturam. Os rivais se encontrarão em uma mesma linha em busca do título do Campeonato Pernambucano 2026. É tempo de Clássico dos Clássicos.

O jogo de ida da decisão estadual será na Ilha do Retiro, às 18h. A volta será nos Aflitos, no mesmo horário, no dia 8 de março. Ambos os confrontos terão, pela primeira vez em 2026, a presença de torcedores visitantes. Todos os ingressos para o confronto na casa rubro-negra foram comercializados.

Sport

Em busca do tetracampeonato, o Sport espera dar sequência ao retrospecto recente em casa para largar na frente do rival. O Rubro-negro venceu todos os cinco compromissos que fez na Praça da Bandeira até aqui nesta edição do Estadual: Retrô (duas vezes), Decisão, Vitória e Santa Cruz. Na tentativa do sexto triunfo, o técnico Roger Silva não descartou realizar mudanças na formação inicial da equipe.

Criticado pela torcida por conta das falhas recentes, o goleiro Halls pode ser preterido para a entrada de Thiago Couto. Na lateral esquerda e no ataque, Felipinho e Chrystian Barletta, respectivamente, voltaram a treinar normalmente com o grupo e são aguardados no time titular. Perante o Retrô, Davi Gabriel e Iury Castilho foram os substitutos.



Outras alterações podem ser realizadas por conta do jogo válido pela Copa do Brasil. Na quinta-feira, o Sport visita a Desportiva Ferroviária, no Espírito Santo.

"Há uma possibilidade de troca, seja na defesa, no ataque ou no meio. Não repeti a equipe esse ano, talvez com exceção dos dois primeiros jogos. Estamos buscando sempre a melhor equipe, aquilo que se encaixa melhor como modelo de jogo. Vamos tentar pensar o que é melhor para o Sport", salientou o treinador.

Náutico

Se o Sport chega à final sem perder até aqui como mandante, o Náutico teve campanha irretocável como visitante. O elenco dirigido por Hélio dos Anjos, líder da primeira fase, soma cinco resultados positivos fora de casa. Tal campanha foi valorizada pelo treinador alvirrubro, que ainda fez questão de exaltar a trajetória do adversário.

"Não é surpresa alguma decidir o Pernambucano contra o Sport. Sempre falei isso dentro do clube:'o finalista vai ser o Sport'. O crescimento iria acontecer por parte do adversário, então nós podemos nos preparar. Vamos controlar o que podemos, sempre com muita atenção", pontuou Hélio.

"O Náutico fez por onde estar na final e os números são interessantes. A filosofia de trabalho é de muita responsabilidade e não apenas em cima dos resultados dentro de campo", completou.

Para o confronto, o Náutico terá o retorno de Muriel à meta titular, após o goleiro ficar na reserva perante o Santa Cruz. Os treinadores ainda vivem a expectativa de contar com os atacantes Felipe Saraiva e Jonas Toró, recuperados de lesão. Na zaga, no entanto, Matheus Silva é desfalque certo e Wanderson é esperado na formação inicial.

Ficha técnica

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Ramon Menezes e Felipinho; Zé Gabriel, Yago Felipe e Carlos de Pena; Gustavo Maia, Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho. Técnico: Roger Silva.

Náutico

Muriel; Arnaldo, Wanderson, Igor Fernandes e Yuri; Samuel Félix, Wenderson e Dodô; Júnior Todinho, Vinícius e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 18h

Árbitro:

VAR: Rodrigo Guarizo (FIFA - RJ)

Transmissão: TV Globo, TV FPF e Canal GOAT.

