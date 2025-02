A- A+

"Emoções" e "Multidões" já tomaram conta dos embates entre integrantes do Trio de Ferro do Recife em 2025. Agora, a hora é do Clássico dos Clássicos. Neste sábado (15), na Ilha do Retiro, o Sport recebe o Náutico, pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano. Os rubro-negros estão na quarta posição, com 12 pontos, logo atrás dos alvirrubros, em terceiro, com 13.

Dono do mando de campo, com torcida única no estádio e superioridade nos aspectos técnico e financeiro, o Leão chega como favorito. Cenário que, entretanto, não foi suficiente para derrotar outro rival da cidade. O Timbu tenta compensar as desvantagens acima com um ímpeto que já foi visto diante de outro adversário de Série A, ao ganhar do Ceará, pela Copa do Nordeste.

Torcida única

O Náutico tentou por meio da Justiça liberar a presença da torcida visitante na Ilha, mas teve o pedido negado, permanecendo a determinação da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) de clássicos com torcida única, após os casos de violência na Região Metropolitana do Recife (RMR) hora antes do duelo entre Santa Cruz e Sport, no Arruda.

No lado do Sport, a tendência é que o técnico Pepa ganhe o retorno de três jogadores, sendo dois recuperadores de problemas físicos (o goleiro Caíque França e o lateral Igor Cariús) e um voltando de suspensão (o volante Zé Lucas). Paciência também pode voltar ao time titular. Há ainda a possibilidade da estreia do zagueiro João Silva, apresentado nesta semana.

"Venho de uma liga mais direta, mais física, e aqui há jogadores mais técnicos e que gostam de ter a bola. Mas me sinto pronto fisicamente para ajudar a equipe", disse João.

Náutico

Não é novidade que o Náutico tem sofrido com diversos jogadores lesionados, mas a maré de azar foi além nos últimos dias, não poupando sequer o técnico Marquinhos Santos. O comandante alvirrubro sofreu uma lesão no tendão de Aquiles do lado esquerdo durante uma atividade no Centro de Treinamento Wilson Campos e precisou passar por cirurgia. O profissional não estará à beira do gramado no clássico, sendo substituído pelo auxiliar, André Caldas.

Quanto ao time, o Náutico não terá a presença do atacante Paulo Sérgio. O jogador segue se recuperando de uma lesão grau dois na coxa esquerda e não ficará apto. Já o zagueiro Léo Coltro, com dores musculares, é dúvida. "Quando se fala de clássico, a concentração inconscientemente muda. Você tem uma preparação diferente. É um momento que o torcedor fica na expectativa e estamos nos preparando da melhor forma para as coisas acontecerem bem", apontou o lateral-esquerdo Igor Fernandes.

Tabu

O Náutico tenta quebrar o tabu de não vencer o Sport como visitante há seis anos. O último triunfo foi em 2019, mas com um gosto amargo. O Timbu venceu o Leão por 2x1, na Ilha do Retiro, no jogo da volta da semifinal do Pernambucano, levando a decisão para as penalidades - tinha perdido por 1x0, nos Aflitos. Nos pênaltis, contudo, os rubro-negros foram superiores e ficaram com a taça. De lá para cá, foram seis jogos, com três tropeços e três empates.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Matheus Alexandre, Antônio Carlos, Chico e Dalbert (Igor Cariús); Zé Lucas, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Lenny Lobato, Barletta (Carlos Alberto) e Paciência (Pablo). Técnico: Pepa.

Náutico

Muriel; Arnaldo (Marcos Ytalo), Felipe Santana, Odivan e Igor Fernandes; Sousa, Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Bruno Mezenga (Paulo Sérgio) e Kayon (Samuel Otusanya). Técnico: André Caldas

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Diego Fernando. Assistentes: Francisco Chaves e Karla Santana

Transmissão: TV Globo

