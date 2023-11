Sport x Náutico decidem o Campeonato Pernambucano Feminino; saiba onde assitir

A- A+

Pela quarta temporada consecutiva, Sport e Náutico decidem o Campeonato Pernambucano Feminino. A final em jogo único acontece neste domingo (19), às 15h50, na Arena de Pernambuco. Em 2020 e 2021, as alvirrubras levaram a melhor, conquistando o bicampeonato. Já em 2022, as rubro-negras venceram o confronto diante das rivais e empataram em números de títulos com o Vitória das Tabocas como maiores ganhadores. Portanto, mais um título das leoas neste ano faria com que o Sport assumisse a hegemoina do futebol local. A disputa conta com transmissão inédita da Globo Nordeste.

Sport e Náutico são os donos das duas melhores campanhas. As rubro-negras ainda não perderam no campeonato, somando sete vitórias em sete jogos. Além disso, são donas do melhor ataque da competição, 44 gols marcados e apenas dois sofridos. O elenco do Sport é comandado desde a temporada passada pela treinadora Regiane Santos, uma das responsáveis pelo acesso do clube à Série A2 do Brasileirão no passado, mas que enxerga na entrega de todo o elenco o trunfo por trás das boas campanhas.

"É um trabalho duro que a gente vem fazendo e isso se dá pelo abraço que elas (jogadoras) deram. As atletas são peças chave para que tudo esteja dando certo, elas conseguiram entender a maneira de jogar", disse a comandante.

Por outro lado, o Náutico teve apenas uma derrota - para as adversárias deste domingo -, vencendo todos os outros seis jogos. As alvirrubras também têm um ataque poderoso, marcando 35 vezes e concedendo apenas seis gols. Para Fabya Santos, técnica do time alvirrubro, apesar da derrota na primeira fase, o confronto agora muda de caráter. "Dentro do que estudamos, percebemos que fizemos um bom jogo, apesar das falhas que nos custaram o resultado negativo, mas a final está em aberto".

Artilheiras de cada lado

Rubro-negras e alvirrubras também dividem a liderança no aspecto de gols marcados individualmente. Pelo lado do Sport, Ísis fez 17 gols e é a artilheira da competição. Para a rubro-negra, o posicionamento proposto pela treinadora, mais o instinto goleador, foram as chaves para conquistar tantos gols.

"A treinadora trabalha comigo durante os 90 minutos o meu posicionamento em campo, o que vem ajudando para que os gols venham saindo", declarou.

Já pela equipe dos Aflitos, Ingrid balançou as redes 11 vezes e apesar de ser a líder do elenco em gols, acredita que todas as jogadoras podem decidir a partida à favor do Náutico."A gente trabalha com possibilidades no futebol. Temos um sistema tático, sabemos o que fazer, nossas funções, mas por vezes temos que partir para o improviso, fazer algo diferente, um drible ou uma tabela pode definir a partida, abrir o placar na decisão ou virar o jogo. Todas do Náutico têm essa possibilidade de colocar a bola de baixo de braço e definir o confronto", disse a alvirrubra.

Últimas finais

Em 2020, o jogo entre Leão e Timbu terminou empatado pelo placar de 1x1. Nos pênaltis, o Náutico conquistou o título, com a vitória por 4x2. No ano seguinte, o jogo único foi na casa das rubro-negras, mas as visitantes levaram a melhor, ganhando o duelo com o placar de 2x1. Já no ano passado, o time da Ilha do Retiro conquistou o título após vitória no tempo normal com o placar de 3x0.

Caso volte a vencer de novo em 2023, o Sport se tornará o maior campeão do futebol feminino pernambucano. O clube da Ilha do Retiro tem oito títulos (1999, 2000, 2007, 2008, 2009, 2017, 2018 e 2022), mesmo número de conquistas do Vitória das Tabocas, que não vem disputando o torneio atualmente. Já o Náutico conquistou a competição em quatro oportunidades (2005, 2006, 2020 e 2021).

Saiba onde assistir:

Local: Arena de Pernambuco

Horário: 15h50

onde assistir: Globo Nordeste

