Sport x Náutico: esquema de segurança para final deste sábado (6) contará com 1.070 policiais

Em encontro realizado com a imprensa, no início da tarde desta sexta-feira (5), na sede da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, foi divulgado o esquema de segurança para a partida entre Sport e Náutico, que decide o Campeonato Pernambucano, neste sábado (6), às 16h30, na Arena de Pernambuco. Ao todo, 1.070 homens da Polícia Militar (PMPE) vão trabalhar no estádio e vias da Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a SDS, os policiais estarão espalhados por vários pontos estratégicos do Grande Recife como terminais integrados e estações de metrô, no intuito de garantir a segurança do torcedor até a Arena.

Apesar do clássico ser realizado com torcida única, o diretor de planejamento operacional da Polícia Militar de Pernambuco, Coronel João Barros, detalha que o monitoramento será feito para impedir que confrontos entre torcidas organizadas dos dois clubes entrem em confronto nas ruas da região metropolitana.

“Nosso esquema está pronto para identificar esses grupos que estão nas ruas para causar desordem. Identificando, eles serão abordados e conduzidos à delegacia de polícia mais próxima”, garantiu.

A escolta das delegações até o estádio também estão recebendo um olhar especial do órgãos de segurança. Além da Radiopatrulha e motocicletas, helicópteros vão ajudar a monitorar a ida dos clubes ao estádio localizado em São Lourenço da Mata.

“Para esse jogo em especial, por se tratar de uma final, a gente está reforçando as escoltas dos dois times. Teremos apoio de helicópteros. Então, esse esquema de escolta de delegação está bem tranquilo, bem reforçado. Esperamos não ter nenhum problema quanto a isso”, pontuou Barros.

