A- A+

Campeonato Pernambucano Em jogo movimentado e com gols no final, Sport e Náutico empatam jogo de ida da final do Estadual A partida de volta que vai definir o campeão pernambucano deste será realizado neste domingo (8), nos Aflitos

Em jogo movimentado e com gols no final, Sport e Náutico empatam em 3 a 3 na Ilha do Retiro, neste domingo (1º), e deixam em aberto a final do Campeonato Pernambucano 2026.

O segundo duelo da decisão entre rubro-negros e alvirrubros acontece no próximo domingo (8), às 18h, no estádio dos Aflitos. As duas equipes jogam pela vitória simples para sair com o título Estadual. Em caso de empate, a definição será nos pênaltis.

Antes da volta, o Sport encara a Desportiva Ferroviária, nesta quinta-feira (5), às 19h, pela Segunda Fase da Copa do Brasil. Já o Náutico tem a semana livre de preparação para o Estadual.

Mudanças

O técnico Roger Silva promoveu uma série de mudanças na equipe rubro-negra para a decisão. No gol, Halls deixou a condição de titular para Thiago Couto. Um detalhe é que o atleta sequer ficou no banco de reservas, por opção técnica.

As outras novidades foram os retornos de Felipinho e Barletta, que estavam machucados, além de Pedro Martins, Marlon e Zé Roberto que ganharam as vagas de Yago Felipe, Carlos De Pena e Gustavo Coutinho, respectivamente.

Já pelo lado alvirrubro, Hélio e Guilherme dos Anjos fizeram apenas uma alteração na equipe que venceu o Santa Cruz pela semifinal. O goleiro Muriel se recuperou de lesão e voltou ao time titular.

O jogo

O primeiro tempo na Ilha do Retiro seguiu a expectativa do que foi praticado ao longo da competição. Apesar de jogar fora de casa, o Náutico dominou a partida nos aspectos técnicos e táticos, enquanto o Sport sofreu com um time repleto de mudanças na escalação.

Antes do cronômetro assinalar 1 minuto, o Timbu teve sua primeira grande chance. Paulo Sérgio ganhou na velocidade contra o zagueiro Benevenuto após erro do Leão no meio de campo e saiu cara a cara com Thiago Couto. O goleiro rubro-negro levou a melhor e conseguiu fazer a defesa.

Depois do susto, o Sport chegou a equilibrar a partida. No entanto, o controle alvirrubro começou a ficar evidente. Num intervalo de cinco minutos, os visitantes tiveram uma sequência de seis escanteios e algumas oportunidades de gol.

A chance virou conversão quando Vinícius lançou Arnaldo, que apareceu como elemento surpresa pelo lado direito ofensivo. Iury Castilho apareceu atrasado na marcação e cometeu o pênalti. Artilheiro do Campeonato Pernambucano com oito gols, Paulo Sérgio deslocou Thiago Couto na cobrança e abriu o placar na Ilha do Retiro, aos 19 minutos.

O Sport só conseguiu sua primeira finalização clara com quase meia hora de partida. Aos 27, Pedro Martins lançou Felipinho, que entrou em velocidade na grande área. Ao invés de cruzar, ele tentou surpreender Muriel, porém o arqueiro encaixou a finalização por cima.

A equipe alvirrubra continuou sob o controle da partida, porém o imponderável do futebol prevaleceu. No último lance do primeiro tempo, o Sport conseguiu chegar ao empate.

Após um escanteio, o goleiro Thiago Couto estava com a bola no meio-campo. O arqueiro fez o lançamento para Felipinho, que infiltrou no meio da defesa alvirrubra, dominou com o ombro e finalizou. Muriel fez a intervenção, mas Iury Castilho estava atento para aproveitar o rebote e cabeceou para balançar as redes.

Intervalo

No retorno do intervalo, o Sport teve a primeira oportunidade de gol. Marlon fez o cruzamento, Iury Castilho subiu mais alto que a defesa e cabeceou firme para defesa de Muriel. No rebote, Felipinho chutou cruzado e Zé Roberto acabou desviando para fora.

A partida estava equilibrada e foi o Náutico que voltou a liderar o placar numa falha da zaga rubro-negra. Ramon Menezes errou na saída de bola e entregou nos pés do ataque alvirrubro. Na tentativa de cortar o cruzamento rasteiro, Marcelo Benevenuto empurrou contra o próprio gol aos 9 minutos.

O Clássico dos Clássicos voltou ao placar de igualdade aos 19 minutos. Barletta conduziu a bola pelo meio e acertou o passe em profundidade para Iury Castilho. O atacante avançou em vantagem sob a marcação e bateu na saída de Muriel para empatar novamente.

O Náutico teve uma grande chance de recuperar a liderança do placar. O Timbu acertou a triangulação no meio de campo, envolveu a defesa rubro-negra e Juninho saiu na cara do gol. Thiago Couto saiu bem e foi decisivo na intervenção.



O jogo seguiu com emoção até o final. Gustavo Maia recebeu livre pelo lado esquerdo e partiu para a jogada individual. Muriel defendeu a finalização do atacante, mas o volante Yago Felipe apareceu no rebote para colocar o Leão em vantagem pela primeira vez, aos 46 minutos da etapa final.



E o placar seguiu se movimentando. Três minutos depois, o Náutico pressionou e buscou o empate. O cruzamento chegou para Samuel, que dominou errado dentro da área. Porém, a bola sobrou para Wanderson que bateu na saída de Thiago Couto para igualar o jogo de maneira definitiva.



Ficha técnica:

Sport 3

Thiago Couto, Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Ramon Menezes e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Martins (Max) e Marlon Douglas (Gustavo Maia); Barletta (Yago Felipe), Iury Castilho (Gustavo Coutinho) e Zé Roberto (Zé Lucas). Técnico: Roger Silva.

Náutico 3

Muriel, Arnaldo (Reginaldo), Wanderson, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wenderson (Luiz Felipe) e Dodô (Juninho); Vinícius, Júnior Todinho (Ramon Carvalho) e Paulo Sérgio (Samuel). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Júnior de Sousa Oliveira (CE) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira de Amaral (SP)

Gols: Paulo Sérgio (19’ do 1º tempo); Iury Castilho (48’ do 1º tempo); Marcelo Benevenuto (Contra, 9’ do 2º tempo); Iury Castilho (19’ do 2º tempo); Yago Felipe (46’ do 2º tempo); Wanderson (48’ do 2º tempo)

Cartões amarelos: Paulo Sérgio (NAU); Ramon Carvalho (NAU); Iury Castilho (SPO); Marcelo Benevenuto (SPO); Luiz Felipe (NAU)

Público: 24.605 torcedores

Renda: R$1.257.260,00

Veja também