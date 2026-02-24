Sport x Náutico: ingressos à venda para a final do Pernambucano
Primeira partida será disutada na Ilha do Retiro, neste domingo (1º), às 18h
Com a definição da Ilha do Retiro como local do primeiro jogo da final do Pernambucano, o Sport anunciou o cronograma de ingressos para o clássico diante do Náutico. A partida será disputada neste domingo (1º), às 18h. O confronto de volta será realizado nos Aflitos, no próximo dia 8.
Leia também
• Náutico tem volta de Muriel, mas segue sem Mateus Silva para clássico contra o Sport
• Jogos da final do Pernambucano serão na Ilha do Retiro e nos Aflitos com torcida visitante, diz FPF
• Sport assina contrato profissional com Ruan Melo, após participação na Copinha
Os valores dos bilhetes serão disponibilizados a partir de R$ 30 e começarão a ser vendidos às 16h desta terça (24). O primeiro grupo beneficiado será o Sócio 87. Em seguida, às 20h, será a vez do Sócio Rubro-negro. Sócio Leão e Leão de Todos poderão comprar na quarta-feira (25), a partir das 10h.
Também na quarta, será aberta a venda para o público geral e torcedores visitantes a partir das 12h. Os ingressos podem ser comprados no site maiordonordeste.com.br.
Valores de ingressos
Sócio
Cadeira Central: R$ 70
Cadeira Ampliação: R$ 60
Assento Especial: R$ 50
Sociais: R$ 30
Arquibancada Frontal: R$ 40
Arquibancada Sede: R$ 30 (promocional até às 23h59 do dia 28)
Não sócio
Cadeiras Central: R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)
Cadeira Ampliação: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)
Assento Especial: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)
Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)
Arquibancada Sede: R$ 75 (inteira) / R$ 150 (meia)
Proprietário de Cadeira/Camarote
Proprietário: Check-in
Sócio: R$ 70
Não sócio: R$ 140
Ilha Lounge
R$ 250
R$ 200 (8 a 14 anos)
Acesso à cadeira central
Open Bar
Open Food
Telão
Banda ao vivo
Visitante
Arquibancada Placar: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)