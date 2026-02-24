A- A+

Campeonato Pernambucano Sport x Náutico: ingressos à venda para a final do Pernambucano Primeira partida será disutada na Ilha do Retiro, neste domingo (1º), às 18h

Com a definição da Ilha do Retiro como local do primeiro jogo da final do Pernambucano, o Sport anunciou o cronograma de ingressos para o clássico diante do Náutico. A partida será disputada neste domingo (1º), às 18h. O confronto de volta será realizado nos Aflitos, no próximo dia 8.

Os valores dos bilhetes serão disponibilizados a partir de R$ 30 e começarão a ser vendidos às 16h desta terça (24). O primeiro grupo beneficiado será o Sócio 87. Em seguida, às 20h, será a vez do Sócio Rubro-negro. Sócio Leão e Leão de Todos poderão comprar na quarta-feira (25), a partir das 10h.

Também na quarta, será aberta a venda para o público geral e torcedores visitantes a partir das 12h. Os ingressos podem ser comprados no site maiordonordeste.com.br.

Valores de ingressos

Sócio

Cadeira Central: R$ 70

Cadeira Ampliação: R$ 60

Assento Especial: R$ 50

Sociais: R$ 30

Arquibancada Frontal: R$ 40

Arquibancada Sede: R$ 30 (promocional até às 23h59 do dia 28)

Não sócio

Cadeiras Central: R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)

Cadeira Ampliação: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

Assento Especial: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)

Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Arquibancada Sede: R$ 75 (inteira) / R$ 150 (meia)

Proprietário de Cadeira/Camarote

Proprietário: Check-in

Sócio: R$ 70

Não sócio: R$ 140

Ilha Lounge

R$ 250

R$ 200 (8 a 14 anos)

Acesso à cadeira central

Open Bar

Open Food

Telão

Banda ao vivo

Visitante

Arquibancada Placar: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)

Veja também