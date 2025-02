A- A+

Futebol Sport x Náutico: Justiça não libera presença de torcida visitante no Clássico dos Clássicos Confronto deste sábado (15), na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano, terá apenas os torcedores do Leão

O jogo entre Sport e Náutico, sábado (15), na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Pernambucano, não terá a presença das duas torcidas. O Timbu tentou na Justiça a liberação do público visitante para o duelo após determinação da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) e do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para que os clássicos locais ocorressem apenas com torcedores mandantes. O pedido, porém, foi indeferido pelo desembargador Fernando Cerqueira dos Santos.

Entenda

Após cenas de violência envolvendo organizadas de Santa Cruz e Sport, hora antes da partida entre os clubes, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano, o Governo de Pernambuco determinou que os tricolores e rubro-negros jogariam sem torcida nos próximos cinco compromissos. Em seguida, a FPF informou que, após a medida, os clássicos locais aconteceriam apenas com torcida mandante.

Posteriormente, o Sport conseguiu uma liminar para suspender a determinação do Governo do Estado - efeito que também beneficiou o Santa Cruz. Porém, ainda existia a proibição relacionada aos clássicos. Ciente disso, foi a vez de o Náutico buscar na Justiça a permissão para que os alvirrubros pudessem marcar presença na Ilha do Retiro, citando que o veto “feria o princípio da isonomia”, já que o Timbu seria o único a não ter torcida na condição de visitante nos “derbys” da capital. O desejo, contudo, não virou realidade.

Acordo

Vale citar que os três grandes clubes do Recife, além do presidente da FPF, Evandro Carvalho, assinaram junto ao Ministério Público de Pernambuco um Termo de Ajustamento de Conduta com medidas para romper qualquer vínculo das instituições com as respectivas uniformizadas.

Na lista de recomendações estão pontos como a proibição da presença de símbolos, faixas, bandeiras ou espaços reservados às referidas torcidas organizadas dentro dos estádios, não fornecer recursos financeiros, logísticos, ou qualquer forma de patrocínio incluindo distribuição de ingressos, transporte e alimentação, além de instalar câmeras de videomonitoramento nos portões.

