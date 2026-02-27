Sport x Náutico: Marcelo de Lima Henrique apitará jogo de ida da final do Pernambucano 2026
Duelo acontece neste domingo (01), às 18h, na Ilha do Retiro
O duelo de ida da final do Pernambucano 2026, entre Spor e Náutico, neste domingo (01), na Ilha do Retiro, será comandado pelo experiente árbitro Marcelo de Lima Henrique, membro do quadro do Ceará. Nailton Junior de Sousa e Luiz Claudio Regazone são os assistentes.
Leia também
• Sport x Náutico: Roger e Hélio travam duelo de gerações na área técnica
• Sport x Náutico: final do Pernambucano contará com quase mil policiais militares
• Elencos de Sport e Náutico celebram presença das duas torcidas na final do Pernambucano 2026
Marcelo de Lima Henrique já fez parte do quadro de árbitros da Federação Pernambucana de Futebol entre os anos de 2015 e 2017. Marcelo também já integrou o quadro da FIFA.
O duelo decisivo contará com a presença do VAR e a ferramenta será operada pelo paulista Rodrigo Guarizo. Gleika Oliveira Pinheiro é a quarta árbitra.
Sport x Náutico - Arbitragem
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (Master-CE)
Assistentes: Nailton Junior de Sousa (FIFA-CE) e Luiz Claudio Regazone (Master-RJ)
4ª árbitra: Gleika Oliveira Pinheiro (FIFA-PA)
VAR: Rodrigo Guarizo (FIFA-SP)