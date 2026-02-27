A- A+

Futebol Pernambucano Sport x Náutico: Marcelo de Lima Henrique apitará jogo de ida da final do Pernambucano 2026 Duelo acontece neste domingo (01), às 18h, na Ilha do Retiro

O duelo de ida da final do Pernambucano 2026, entre Spor e Náutico, neste domingo (01), na Ilha do Retiro, será comandado pelo experiente árbitro Marcelo de Lima Henrique, membro do quadro do Ceará. Nailton Junior de Sousa e Luiz Claudio Regazone são os assistentes.

Marcelo de Lima Henrique já fez parte do quadro de árbitros da Federação Pernambucana de Futebol entre os anos de 2015 e 2017. Marcelo também já integrou o quadro da FIFA.



O duelo decisivo contará com a presença do VAR e a ferramenta será operada pelo paulista Rodrigo Guarizo. Gleika Oliveira Pinheiro é a quarta árbitra.

Sport x Náutico - Arbitragem

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (Master-CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa (FIFA-CE) e Luiz Claudio Regazone (Master-RJ)

4ª árbitra: Gleika Oliveira Pinheiro (FIFA-PA)

VAR: Rodrigo Guarizo (FIFA-SP)

Veja também