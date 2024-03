A- A+

Futebol Sport x Náutico: prévia de final tem rivais buscando corrigir falhas, pela Copa do Nordeste Classificados à decisão do Pernambucano, rubro-negros e alvirrubros estão incomodados com desempenhos recentes

Classificados à final do Campeonato Pernambucano, Sport e Náutico se encontram pela segunda vez na temporada, nesta quarta-feira (20), para uma prévia da decisão. Às 21h30, os rivais se enfrentam na Arena de Pernambuco, pela sexta rodada da Copa do Nordeste, com coisas a serem corrigidas até o início da disputa do título estadual em 30 de março, nos Aflitos.

Do lado rubro-negro, os últimos dias foram de celebração pelas idas à terceira fase da Copa do Brasil e à final do Pernambucano. No entanto, as duas classificações contra equipes de menor investimento aconteceram na base da emoção: nos pênaltis. Somando os dois empates com o Santa Cruz e o resultado de igualdade com o Murici-AL, o Leão soma três jogos sem triunfar na temporada.

Mais que os tropeços em si, o desempenho ofensivo tem ligado o alerta do técnico Mariano Soso. No recorte acima, foram apenas dois gols marcados. Contra os alagoanos e no último final de semana no Clássico das Multidões, a equipe rubro-negra até teve condições de decidir a vida durante os 90 minutos, mas pecou na hora de finalizar as jogadas. No empate sem gols com o Santa, por exemplo, as estatísticas apontaram 18 chutes do Leão na partida.

“No último terço, eu acho que é significativo o que a nossa equipe gera, mas falta uma melhor finalização. Sou o responsável e tenho que cobrar e desenhar melhor as tarefas para que os jogadores tenham um melhor rendimento", salientou Soso.

Pelo Náutico, o sentimento do torcedor após a classificação sobre o Retrô, nos pênaltis, era de que o time poderia ter sofrido menos durante o embate. A postura recuada perante a Fênix deixou os torcedores incomodados. Em coletiva depois do jogo, o técnico Allan Aal chegou a minimizar o desempenho. Entretanto, em meio à falta de repertório, o treinador afirma ter ciência que o plantel tem margem para evoluir.

“Venho falando da nossa oscilação, mas ainda assim temos vencido alguns adversários. Isso é uma coisa a se valorizar, sabendo que precisamos evoluir em alguns aspectos”, pontuou. “Estamos numa final. Se a gente for campeão, todos vão comemorar. Sem esquecer o lado da melhora”, seguiu.

Apesar das irregularidades, Sport e Náutico se encontram vivendo momentos distintos no Nordestão. O Rubro-negro lidera o Grupo A, com dez pontos, e pode ficar perto de uma classificação ao mata-mata, em caso de vitória. O Alvirrubro, por sua vez, tenta o resultado positivo para se manter no G-4 do Grupo B. Com apenas um triunfo até aqui, o Timbu é o quarto colocado, com cinco pontos.

