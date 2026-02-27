A- A+

Campeonato Pernambucano Sport x Náutico: segurança da final do Pernambucano contará com quase mil policiais militares Clássico será o primeiro do ano com torcedores visitantes no estádio em Pernambuco

O Clássico dos Clássicos entre Sport e Náutico, na Ilha do Retiro, às 18h deste domingo (1º), pela partida de ida da final do Campeonato Pernambucano contará com um forte esquema de segurança. Serão 985 policiais militares atuando nos principais pontos do Recife e da Região Metropolitana.

Do total, 282 homens estarão fazendo a segurança na área interna e externa da Ilha do Retiro. O policiamento vai ter início ainda na manhã do domingo. Este será o primeiro clássico com a presença de torcida visitante na temporada em Pernambuco.

A última vez que visitantes puderam assistir a um clássico estadual in loco foi há um ano. Na ocasião, Santa Cruz e Sport se enfrentaram no Arruda, em confronto marcado por inúmeras brigas de torcedores nas ruas da Região Metropolitana do Recife.

Sob o comando do 12° BPM, a área externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com a presença de 703 policiais que farão a segurança dos torcedores. Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação de vândalos. Toda operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE).

"É uma preocupação que temos e um cuidado que temos que ter. Sempre que há essa expectativa de grande público envolvendo decisão de campeonato, o policiamento é reforçado para dar fluidez, condições seguras do torcedor ir e voltar para casa", falou à Folha de Pernambuco, o tenente coronel da Polícia Militar, Edmilson Silva.

"O efetivo está sendo orientado para coibir veementemente possíveis conflitos de organizadas. Quem estiver pensando em atuar com essa intenção no dia, vai ter uma repressão muito forte, para não ter espaço para os fatos se espalharem e trazer transtorno para a cidade como um todo", prosseguiu.

Ainda de acordo com o tenente coronel, uma reunião está sendo realizada, na manhã desta sexta-feira, com membros das principais organizadas de Sport e Náutico, para definir a escolta de ambas as torcidas até o local da partida. "Teremos todo um suporte, desde a concentração de onde elas sairão até a chegada e entrada ao estádio, com o objetivo de evitar a violência", falou.

Muros da Ilha pichados

No início da manhã desta sexta, os muros da Ilha do Retiro amanheceram pichados com frases que fazem referência à uma uniformizada alvirrubra. Segundo o tenente, o caso está sendo investigado.

"Há um levantamento de informação por parte da nossa inteligência e também da Polícia Civil para encontrarmos estas pessoas. Isso incita a violência. Temos esse monitoramento feito nas redes sociais, muito antes dos clássicos, para tentar se antecipar. Esse fato ocorreu e estamos dando atenção para identificar e tomar as medidas legais cabíveis para não ter outros fatos do tipo", salientou.

