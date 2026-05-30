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Série B Sport x Náutico: veja onde assistir e prováveis escalações do clássico pela Série B Duelo entre pernambucanos pode valer a liderança da competição nesta 11ª rodada

Grudados na tabela de classificação, Sport e Náutico entram em campo, às 20h30 deste sábado (30), para um duelo que pode valer a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão com 19 pontos, na segunda e terceira posição, respectivamente, mas o Timbu leva vantagem no número de vitórias - seis a cinco. O São Bernardo lidera o certame com 20 pontos. Mais de 21 mil ingressos foram vendidos para o embate na Ilha do Retiro.

O Clássico dos Clássicos válido pela 11ª rodada da Segundona será o primeiro de Pernambuco em Brasileiros desde 2022. Na ocasião, rubro-negros e alvirrubros também se enfrentaram pela Segunda Divisão do futebol nacional. Na ocasião, um empate no Esportes da Sorte Aflitos, em 1x1, e vitória leonina, por 2x1, na Ilha.

Depois do revés para o Fortaleza, no meio de semana, pela Copa do Nordeste, e que culminou na eliminação do torneio, o Sport foca única e exclusivamente na Série B. Para o confronto, Márcio Goiano não poderá contar com o lateral-esquerdo Felipinho, suspenso. Edson Lucas é o substituto natural.

Referência ofensiva, o atacante Perotti prega união de todos que fazem o clube para que o Leão dê uma resposta positiva neste sábado. "É um jogo importantissimo, um clássico. A gente sabe o que isso representa para o Recife e toda a região. Estamos focados, sabemos da importância do jogo e nós, sem dúvidas, estamos juntos. Não só nós jogadores, como comissão, diretoria e torcida. Vamos fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com a vitória, que será importante para nossa sequência", falou o camisa 9.

O confronto entre Náutico e Sport também vai marcar o reencontro de Hélio dos Anjos e Márcio Goiano. A relação entre os dois começou em 1995, no Goiás. "Eu tenho um respeito muito grande pelo treinador (do Náutico). Sei da qualidade que ele tem, do controle de gestão de grupo. Mas é um jogo, é um clássico grande. São duas equipes com a mesma pontuação, o mesmo objetivo. A gente sabe a importância que esse jogo tem para todos nós", falou o técnico leonino.

“Meu primeiro clube na primeira divisão, como treinador, foi o Goiás, em 1995. Estreamos contra o Santos, na Vila Belmiro. Quem fez o gol de empate foi Márcio”, lembrou Hélio dos Anjos.

“Em 1997, nós tivemos a felicidade de trazê-lo para o Sport. Ele faz parte do meu ciclo de amizade. Já tomamos cerveja junto em uma barraquinha em Florianópolis. Foi meu jogador no Fortaleza também. Encontrar com ele em um clássico, dirigindo o Sport, um clube grande, que ele tem identidade, é legal. Márcio é uma pessoa muito querida por mim”, completou o alvirrubro.

Hélio também reconheceu o peso da ausência de Wenderson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, mas reforçou que o Náutico está pronto para suprir a carência.

“Vamos procurar amenizar a ausência dele colocando um jogador que tem semelhança com ele para não perder o nível do jogo no meio-campo. Temos soluções no elenco. Não existe isso de Wenderson fazer falta porque teremos jogadores para cumprir o que ele vem fazendo bem”, explicou. Sem o volante, Leonai deve ser o substituto.

Ficha técnica

Sport

Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Edson Lucas; Zé Lucas, Biel e Yago Felipe (Carlos de Pena); Chrystian Barletta, Clayson (Iury Castilho) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Náutico

Muriel; Reginaldo, Betão, Mateus Silva e Igor Fernandes; Luiz Felipe, Leonai e Dodô; Vinicius, Paulo Sérgio e Victor Andrade. Técnico: Hélio dos Anjos.



Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 20h30

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Alex dos Santos (ambos de SC)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Transmissão: ESPN/Disney+

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