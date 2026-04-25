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Futebol Sport x Novorizontino: confira escalações e onde assistir Confronto será disputado no sábado (25), na Ilha do Retiro, às 20h30, pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2026

Dia de reencontros na Ilha do Retiro. Nomes como o do técnico Enderson Moreira, o lateral-esquerdo Sander e o atacante Christian Ortíz, que no passado já representaram o Sport, hoje defendem o Novorizontino. Mas o verdadeiro reencontro que o Leão está interessado mesmo é com as vitórias em casa. Para isso, os pernambucanos terão de superar os paulistas, neste sábado (25), pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2026.

Empates

Não perdeu, mas também não venceu. Nos dois jogos que disputou em casa na Série B, o Sport acumulou empates diante de Vila Nova e Avaí. A última vitória da equipe como mandante em uma competição nacional foi dia 21 de setembro de 2025, contra o Corinthians, por 1x0, pela Série A.



"Será um jogo importante para a gente. Esperamos ter um resultado positivo no reencontro com a nossa torcida. Sabemos da força que o torcedor passa para a gente e queremos seguir crescendo no campeonato", disse o goleiro Thiago Couto.

Para o confronto, o técnico Márcio Goiano poderá repetir a escalação pela primeira vez na Série B. Sem problemas físicos com relação aos atletas que iniciaram o jogo passado diante do América-MG, as únicas coisas que podem impedir a manutenção do time são decisões por ordem técnica. Uma delas seria o retorno de Yago Felipe, que cumpriu suspensão automática. Outra é a entrada de Zé Marcos na zaga, após se recuperar de lesão na coxa.

No lado do Novorizontino, também há uma tendência pela permanência da base do time que venceu o Athletic na rodada anterior. No comando da equipe paulista, Enderson Moreira reencontrará pela primeira vez o Sport desde que deixou o clube, em 2023.



Histórico

Há três anos, o treinador esteve à frente do Sport. Foi campeão pernambucano, vice da Copa do Nordeste e deixou o clube na penúltima rodada da Série B, após derrota para o Vitória que praticamente acabou com as chances do Leão da Ilha do Retiro de subir de divisão. Ao todo, colecionou pelo clube 39 vitórias, 16 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 66,2%.

O lateral-esquerdo Sander deixou o Sport no final de 2022, após seis temporadas. Foram 225 jogos com a camisa do Leão, marcando cinco gols e dando 12 assistências. O atleta esteve no elenco campeão pernambucano em 2019. Já Ortiz se despediu dos rubro-negros em julho de 2025, após chegada em 2024, integrando o grupo que conquistou o acesso à Série A.

O Novorizontino também tem outros velhos conhecidos do futebol pernambucano. Mais especificamente do Náutico: o zagueiro Carlinhos e o atacante Hélio Borges - esse último marcou um dos gols da vitória dos pernambucanos por 2x1, perante o Brusque, no Esporte da Sorte Aflitos, que assegurou o acesso à Série B.

O Sport é o 13º colocado da Série B, com sete pontos, acumulando uma vitória e quatro empates. O Novorizontino é o quinto, com oito, somando dois triunfos, dois resultados de igualdade e um revés.

Ficha técnica

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Marcelo Benevenuto e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas e De Pena; Barletta, Iury Castilho e Perotti. Técnico: Márcio Goiano

Novorizontino

César; Alvariño, Dantas, Patrick e Sander; Luís Oyama, Matheus Bianqui, Tavinho, Diego Galo e Rômulo; Robson. Técnico: Enderson Moreira

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 20h30

Árbitro:Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS). Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Juarez de Mello Junior

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira

Transmissão: Disney+ e ESPN

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