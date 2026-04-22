Sport x Novorizontino: ingressos à venda para o jogo pela 6ª rodada da Série B
Duelo será disputado no sábado (25), às 20h30, na Ilha do Retiro
O Sport deu início, na manhã desta quarta-feira (22), à venda de ingressos para o jogo com o Novorizontino, marcado para sábado (25), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 6ª rodada do Brasileiro da Série B.
Com valores partindo de R$ 30, a comercialização e a abertura do check-in iniciaram às 10h para o sócio Campeão de 87, Proprietários e Isentos.
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A partir do meio-dia, será a vez do sócio 2008 é Nosso (Sócios Rubro-Negro ativos) ter direito ao check-in. Às 14h será aberto para o sócio Treme Terra, enquanto às 16h será a vez dos sócios Eternamente Estarei e Leão do Norte. O sócio Vou Aonde Você For e Festa na Ilha (Sócios Leão ativos e Leão de Todos ativos) pode adquirar sua entrada às 18h.
Já nesta quinta-feira (23), a partir das 10h, os ingressos estarão disponíveis para o público geral.
Sport x Novorizontino: valores dos ingressos
Sócio
Cadeira Central: R$ 80
Cadeira Ampliação: R$ 70
Sociais: R$ 60
Arquibancada Frontal: R$ 40 (01 convidado por sócio: R$40)
Arquibancada Sede: R$ 30
Não sócio (público geral)
Cadeiras Central: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)
Cadeira Ampliação: R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)
Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)
Arquibancada Sede: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)
Proprietário de Cadeira
Cadeira Central: R$ 80
Cadeira Ampliação: R$ 70
Camarote
Titular: R$ 80
Convidados: R$ 80
Ilha Lounge
R$ 180
R$ 140 (8 a 14 anos)