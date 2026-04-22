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Futebol

Sport x Novorizontino: ingressos à venda para o jogo pela 6ª rodada da Série B

Duelo será disputado no sábado (25), às 20h30, na Ilha do Retiro

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Torcida do Sport na Ilha do RetiroTorcida do Sport na Ilha do Retiro - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

O Sport deu início, na manhã desta quarta-feira (22), à venda de ingressos para o jogo com o Novorizontino, marcado para sábado (25), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 6ª rodada do Brasileiro da Série B.

Com valores partindo de R$ 30, a comercialização e a abertura do check-in iniciaram às 10h para o sócio Campeão de 87, Proprietários e Isentos. 

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A partir do meio-dia, será a vez do sócio 2008 é Nosso (Sócios Rubro-Negro ativos) ter direito ao check-in. Às 14h será aberto para o sócio Treme Terra, enquanto às 16h será a vez dos sócios Eternamente Estarei e Leão do Norte. O sócio Vou Aonde Você For e Festa na Ilha (Sócios Leão ativos e Leão de Todos ativos) pode adquirar sua entrada às 18h. 

Já nesta quinta-feira (23), a partir das 10h, os ingressos estarão disponíveis para o público geral. 

Sport x Novorizontino: valores dos ingressos

Sócio
Cadeira Central: R$ 80
Cadeira Ampliação: R$ 70
Sociais: R$ 60
Arquibancada Frontal: R$ 40 (01 convidado por sócio: R$40)
Arquibancada Sede: R$ 30

Não sócio (público geral)
Cadeiras Central: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)
Cadeira Ampliação: R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)
Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)
Arquibancada Sede: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Proprietário de Cadeira
Cadeira Central: R$ 80
Cadeira Ampliação: R$ 70

Camarote
Titular: R$ 80
Convidados: R$ 80

Ilha Lounge
R$ 180
R$ 140 (8 a 14 anos)

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