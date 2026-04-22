A- A+

Futebol Sport x Novorizontino: ingressos à venda para o jogo pela 6ª rodada da Série B Duelo será disputado no sábado (25), às 20h30, na Ilha do Retiro

O Sport deu início, na manhã desta quarta-feira (22), à venda de ingressos para o jogo com o Novorizontino, marcado para sábado (25), às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 6ª rodada do Brasileiro da Série B.

Com valores partindo de R$ 30, a comercialização e a abertura do check-in iniciaram às 10h para o sócio Campeão de 87, Proprietários e Isentos.

A partir do meio-dia, será a vez do sócio 2008 é Nosso (Sócios Rubro-Negro ativos) ter direito ao check-in. Às 14h será aberto para o sócio Treme Terra, enquanto às 16h será a vez dos sócios Eternamente Estarei e Leão do Norte. O sócio Vou Aonde Você For e Festa na Ilha (Sócios Leão ativos e Leão de Todos ativos) pode adquirar sua entrada às 18h.

Já nesta quinta-feira (23), a partir das 10h, os ingressos estarão disponíveis para o público geral.

Sport x Novorizontino: valores dos ingressos

Sócio

Cadeira Central: R$ 80

Cadeira Ampliação: R$ 70

Sociais: R$ 60

Arquibancada Frontal: R$ 40 (01 convidado por sócio: R$40)

Arquibancada Sede: R$ 30

Não sócio (público geral)

Cadeiras Central: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

Cadeira Ampliação: R$ 140 (inteira) / R$ 70 (meia)

Arquibancada Frontal: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Arquibancada Sede: R$ 60 (inteira) / R$ 30 (meia)

Proprietário de Cadeira

Cadeira Central: R$ 80

Cadeira Ampliação: R$ 70

Camarote

Titular: R$ 80

Convidados: R$ 80

Ilha Lounge

R$ 180

R$ 140 (8 a 14 anos)

Veja também