Sport x Novorizontino: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

A- A+

Sport e Novorizontino se encontram neste sábado (5), às 18h, na Ilha do Retiro, pela 22ª rodada da Série B. Pernambucanos e paulistas fazem o famoso jogo de seis pontos na parte superior da tabela. Enquanto o Leão é o segundo colocado, com 41 pontos, o Tigre é o terceiro, com 39 pontos.

Pelo lado leonino, Enderson Moreira deve optar pela manutenção do time que bateu o Vila Nova, em Goiânia. A dúvida fica entre Labandeira e Edinho, uma vez que a dupla tem se revezado no ataque. Na rodada passada, o uruguaio foi o escolhido para iniciar o compromisso rubro-negro.

Já a equipe comandada por Eduardo Baptista busca se recuperar do revés para o Juventude, por 1x0. O treinador contará com o retorno do meia Marlon, que volta de suspensão. Por outro lado, o Novorizontino não poderá contar com o zagueiro Renato e o meia Luiz Gabriel, expulsos em Caxias do Sul.

Onde assistir?

SporTV e Premiere.

Prováveis escalações

Sport

Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus e Alan Ruiz; Facundo Labadeira (Edinho), Luciano Juba e Vagner Love.

Novorizontino

Jordi; Adriano Martins, Paulo e Reverson; Willean Lepo, Geovane, Marlon e Léo Tocantins; Douglas Baggio, Aylon e Ronaldo.

Arbitragem

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Lucas Costa Modesto (DF) e Lehi Sousa Silva (DF)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Veja também

Futebol Sem futebol vistoso, mas com regularidade: Marchiori cita favoritos na Série C