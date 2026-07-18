A- A+

Série B Sport x Operário-PR: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Série B Leão tenta encerrar sequência negativa de seis partidas na competição nacional

Com o objetivo de dar a volta por cima e afastar qualquer possibilidade de uma crise maior, o Sport busca encerrar a sequência negativa na Série B na tarde deste sábado (18). Diante do torcedor, na Ilha do Retiro, o Rubro-negro recebe o Operário-PR, às 16h, pela 18ª rodada. O Leão chega ao confronto na oitava colocação, com 26 pontos, e amargando seis jogos sem triunfar. Além disso, com a possibilidade de terminar a rodada fora da primeira página da tabela. O Fantasma, por sua vez, está em terceiro lugar, com 31 pontos.

O que um técnico recém-chegado a um clube de futebol preza para dar sua cara ao time é tempo para trabalhar. Pela segunda vez, desde que desembarcou no Sport no início do mês, Gilmar Dal Pozzo teve uma semana completa para fazer avaliações e as mudanças necessárias na equipe considerada titular. O treinador tenta sua primeira vitória no retorno ao Sport, após revés para o Criciúma e empate com o Botafogo-SP.

Em entrevista à comunicação leonina, o atacante Perotti elogiou a preparação para o compromisso deste sábado e declarou que o período de treinos foi importante para Dal Pozzo implementar suas ideias.

"Todos os jogos da Série B são muito importantes, e a gente tem que tratar os jogos como uma final. A semana foi importante, o professor conseguiu ter um tempo de trabalho, conseguiu colocar as ideias dele, e o grupo conseguiu assimilar também. A preparação foi da melhor forma possível. Que possamos desempenhar um grande trabalho para conseguir os três pontos e voltar a vencer na competição", comentou o camisa 9.

Time

Para o duelo diante dos paranaenses, Dal Pozzo terá um desfalque importante. Por conta de negociações em andamento, o Sport informou que Zé Lucas será preservado e não entrará em campo. A expectativa da diretoria é que a joia seja vendida nesta janela de transferências. Com isso, Zé Gabriel e Pedro Martins brigam por um espaço na cabeça de área.

As novidades, ao menos como opções no banco de reservas, devem ser o lateral-direito Claudinho e o meio-campista Diego Hernández. A dupla já foi regularizada e foi anunciada recentemente e tem trabalhado de forma integral junto ao grupo. Últimas contratações, o zagueiro Kayky e o atacante Dudu Teodora só ficam à disposição nas próximas rodadas.

Ficha técnica

Sport

Thiago Couto; Madson, Marcelo Benevenuto, Habraão e Felipinho; Zé Gabriel, Fábio Matheus e Biel; Chrystian Barletta, Marlon e Perotti. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Operário-PR

Vagner; Mikael Doka, Klaus, Miranda e Gabriel Feliciano; Matheus Trindade, Vinícius Diniz, Neto Paraíba e Boschilia; Pablo e Berto. Técnico: Luizinho Lopes.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Daiane Muniz (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima (SP) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CE)

Transmissão: ESPN/Disney+

Veja também