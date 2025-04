A- A+

campeonato brasileiro Sport x Palmeiras: CBF divulga áudio do VAR para pênalti polêmico O pênalti em questão foi marcado aos 45 minutos do segundo tempo, quando a partida estava empatada em 1 a 1

Após o pênalti polêmico que definiu a derrota do Sport para o Palmeiras, no domingo (6), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a análise do Árbitro de Vídeo (VAR) para o lance.

O pênalti em questão foi marcado aos 45 minutos do segundo tempo, quando a partida estava empatada em 1 a 1. O árbitro Bruno Arleu de Araújo deu penalidade de Matheus Alexandre sobre Raphael Veiga, após o palmeirense se jogar na área. Antes do contato com o atleta alviverde, houve um toque na bola por parte do atleta rubro-negro.



De acordo com a equipe de Rodrigo Nunes de Sá (RJ), que comandava a cabine, no entanto, isso "não muda a trajetória", e que o "calço" sobre o meia do Palmeiras interferiu na jogada, o que qualificaria a penalidade.

Confira, abaixo, a análise na íntegra.

VAR: "Ele vai calçar o pé... Ele vai tocar na bola e não muda a trajetória da bola, que vai sobrar para o jogador de branco (do Palmeiras). Vai ter um calço. Quero ver o pé que arrasta até o final. Estamos checando".

VAR: "Esse contato para mim... depois que joga a bola e tenta prosseguir, tem um contato mínimo no pé. E depois vem arrastando a ponta do pé no chão. Quero ver frame a frame. Ele (Veiga) não desliza o pé antes, tem o calço dentro da área que impacta na ação de seguir na jogada, que sobraria (a bola) para ele (Veiga), o pênalti está confirmado, Arleu".

Árbitro, para os atletas: "O pênalti está confirmado".

No comunicado, a CBF explicou ainda que a decisão vai de acordo com as regras 12 e 13 do Regulamento de Arbitragem. O manual prevê que um pênalti será marcado "se um jogador cometer uma infração punível com um tiro livre direto dentro da própria área penal ou fora do campo como parte do jogo".

Com a possível infração confirmada, Piquerez converteu a cobrança e garantiu o triunfo alviverde, por 2x1. Com o resultado, o Sport ocupa a 18ª posição da tabela, com um ponto.

Sport reclama da arbitragem após derrota para o Palmeiras. - Foto: Sport reclama da arbitragem após derrota para o Palmeiras

Sport vai cobrar CBF

No lance, o Sport entende que foi prejudicado, já que, em momento algum, o VAR chamou o árbitro para analisar o replay. Por meio de nota, o clube repudiou a decisão e disse que vai cobrar "providências" da CBF após uma "atuação desastrosa" da arbitragem.

"O Sport Club do Recife vem a público manifestar sua total e absoluta indignação diante da atuação desastrosa da equipe de arbitragem comandada pelo Sr. Bruno Arleu de Araújo, no confronto deste domingo (06), na Ilha do Retiro, contra o Palmeiras. O Sport cobrará oficialmente respostas da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol", começou o Clube.

"O Clube exige da Comissão de Arbitragem da CBF providências imediatas e efetivas. A tolerância com erros tão graves precisa acabar. É necessário que haja responsabilização dos envolvidos, a fim de evitar que episódios como este voltem a se repetir", completou.



Veja também