Brasileirão Sport x Palmeiras: confira valores e onde comprar os ingressos para o jogo deste domingo (6) As vendas de ingressos para a partida iniciaram na manhã desta quinta-feira (3) para membros do plano Sócio 87; Na sexta-feira (4), às 12h, os bilhetes serão liberados para os sócios Leão e a partir das 14h para o público geral

Após vencer o Retrô nas penalidades e se sagrar campeão pernambucano pela 45ª vez, o Sport volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro.

E já neste domingo (6), o Leão estreia em casa contra o Palmeiras, às 18h30, pela segunda rodada do Brasileirão.

As vendas de ingressos para a partida iniciaram na manhã desta quinta-feira (3) para membros do plano Sócio 87. Mais tarde, às 20h, iniciam as vendas dos sócios Rubro-Negro.

Na sexta-feira (4), às 12h, por sua vez, para os sócios Leão e a partir das 14h para o público geral. Não haverá venda física nas bilheterias da Ilha do Retiro.

Os check-ins de todas as categorias serão encerrados às 18h30 da sexta-feira (4). Os ingressos podem ser comprados no site oficial do clube (acesse aqui).

O check-in para sócio Pessoa Com Deficiência (PCD) ocorre na quinta e sexta-feira, das 8h às 17h; no sábado (5), das 8h às 13h; e no domingo, das 8h às 12h; mediante disponibilidade. O mesmo cronograma aplica-se à compra para os proprietários de camarotes.

Domingo é dia de estreia no Campeonato Brasileiro em casa. A Ilha do Retiro vai receber a Série A mais uma vez. Contamos com seu apoio! Confira os dias e horários e garanta seu lugar: https://t.co/zWhnLvrhTE — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 3, 2025

Biometria Facial

O clube reforça que será obrigatório o cadastramento da biometria facial para que o torcedor tenha acesso a qualquer setor do estádio para a partida. Acesse aqui para realizar o processo.

Estacionamento

As vendas dos ingressos de estacionamento na Ilha do Retiro para os sócios terão início na sexta-feira (4) às 15h no valor de R$ 30. No dia do jogo, o estacionamento estará disponível a partir das 9h. Em dias de jogos, só poderá acessar o estacionamento quem adquiriu o ticket com antecedência.

Gratuidade para as crianças

A idade limite de gratuidade para crianças vai até sete anos e 11 meses, mediante apresentação de documentação comprobatória no acesso à Ilha do Retiro.

Confira os valores:

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80

Cadeiras Ampliação: R$ 70

Assento Especial: R$ 60

Sociais: R$ 60

Arquibancada Frontal: R$ 60

Arquibancada Sede: R$ 50



Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160

Cadeiras Ampliação: R$ 140

Assento Especial: R$ 120

Arquibancada Frontal: R$ 120

Arquibancada Sede: R$ 100

Ilha Lounge: R$ 230



Proprietário

Cadeiras Central: R$ 100

Cadeiras Ampliação: R$ 100

Assento Especial: R$ 100



Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 50

Cadeiras Ampliação: R$ 50

Assento Especial: R$ 50



Visitante:

Arquibancada do Placar: R$ 100 (inteira)/R$ 50 (meia)



