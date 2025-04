Sport x Palmeiras: presidente da FPF não crê em punição à arbitragem após lance polêmico

A- A+

O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, afirmou não acreditar em punição à arbitragem do jogo entre Sport e Palmeiras, disputado no último domingo (6), na Ilha do Retiro. Segundo o dirigente, a Comissão de Arbitragem concordou com a decisão do árbitro Bruno Arleu de Araújo e do VAR em dar o pênalti de Matheus Alexandre sobre Raphael Veiga no fim da partida.

"Uma vez que a Comissão de Arbitragem entende que a arbitragem do jogo acertou, não há o que fazer. Dificilmente terá alguma punição", iniciou Evandro.

Segundo o mandatário, logo após a partida, ele entrou em contato com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e com a Comissão de Arbitragem, reclamando do lance que deu a vitória ao Palmeiras. O presidente do Sport, Yuri Romão, também se fez presente na conversa.

"Ontem mesmo, junto com Yuri (Romão), liguei para o presidente Ednaldo e para a Comissão para cobrar explicações e também o áudio do VAR. Logo depois a gente recebeu o áudio, mas para eles o pênalti foi marcado de forma certa. Isso dificulta que a gente possa reclamar de alguma coisa", salientou.

"O clube tem o poder de reclamar. Se quiser, a gente encaminha a representação e briga, mas dificilmente teria êxito. O áudio do VAR já está por aí, nele a concordância é de que houve o pênalti", completou Evandro.

Sport repudia

Através de comunicado, o Sport informou que vai pedir "providências imediatas" da CBF. O clube pernambucano resumiu a atuação da arbitragem comandada por Bruno Arleu de Araújo como "desastrosa". Ainda segundo o Leão, "é necessário que haja responsabilização dos envolvidos, a fim de evitar que episódios como este voltem a se repetir".

