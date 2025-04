Sport x Palmeiras: veja onde assistir e prováveis escalações para jogo da Série A

A- A+

Passadas as comemorações pelo título estadual, o Sport volta as atenções para a Série A do Campeonato Brasileiro. Pela segunda rodada, o Leão tem árduo compromisso neste final de semana. Em confronto agendado para ser realizado neste domingo (6), às 18h30, na Ilha do Retiro, o Rubro-negro recebe o Palmeiras, que também estreou com um empate na competição.

Chegamos ao título pernambucano de número 45. Foi com o apoio da torcida, dos nossos patrocinadores e parceiros e de muitos rubro-negros que amam o Sport. Nosso muito obrigado! ♥️ #Sport45 pic.twitter.com/wTuIpCgwlw — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 3, 2025

Em entrevista à comunicação do clube, o goleiro Caíque França não escondeu a dificuldade esperada para o confronto. No entanto, o arqueiro ressaltou que o fator casa pode ser determinante para conquistar a primeira vitória na competição. Em primeira parcial divulgada, o Sport informou que 16 mil ingressos foram vendidos para a partida.

"Nós sabemos o grande trabalho que o Palmeiras tem feito ao longo dos anos. Não é novidade para ninguém, é um time que tem sempre chegado nas decisões. Nos últimos cinco anos, foi campeão duas ou três vezes do Brasileiro, campeão da Libertadores. Sabemos o bom trabalho que está sendo feito lá, que será uma partida difícil, mas temos que buscar a vitória, principalmente dentro de casa. É o que faz a diferença no campeonato", falou.

Com o fim do Campeonato Pernambucano, o Sport terá dois meses para focar única e exclusivamente no Brasileirão - em junho entra em campo pela Copa do Nordeste. Durante o período, Pepa contará com semanas livres para trabalhar a equipe, de olho em manter o Leão sempre longe das últimas posições. Afinal, o objetivo do clube é conquistar, pelo menos, uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano.

Pela frente, porém, o Sport terá um adversário que costuma aprontar quando vem à capital pernambucana. Nos últimos seis encontros entre ambos com o Leão na condição de mandante, o Palmeiras venceu cinco, enquanto o outro jogo terminou empatado. A última vitória rubro-negra foi em 2014, por 2x1, na Arena de Pernambuco. No palco do duelo deste domingo, o Leão venceu no ano anterior: 1x0, pela Série B.

Para dar fim ao jejum sobre o Alviverde, Pepa não deve contar com desfalques, em relação ao time que foi campeão sobre o Retrô. Pelo contrário, o técnico português pode ter retornos importantes visando a formação da equipe. Após cumprir cinco dias de protocolo de concussão e perder a final do Estadual, Igor Cariús volta à titularidade. Já o meia-atacante Rodrigo Atencio, que perdeu as últimas oito partidas por conta de uma fratura no pé, fica como opção no banco de reservas.

No ataque, a dúvida gira em torno de Gonçalo Paciência. O português tem lidado com um desconforto no quadril. Dalbert, por sua vez, ainda deve ficar fora. O lateral-esquerdo trata uma lesão na panturrilha direita.

Como vem o Palmeiras

Com o foco dividido entre Brasileiro e Libertadores, o Palmeiras chega para encarar o Sport depois de estrear com vitória, sobre o Sporting Cristal/PER, no torneio continental. Na terça, o Verdão volta a entrar em campo pela competição sul-americana, diante do Cerro Porteño/PAR. Até por isso, a escalação alviverde para iniciar a partida na Ilha do Retiro é uma incógnita.

De certo mesmo é que o lateral-direito Mayke está fora do jogo. O jogador foi diagnosticado com uma lesão no músculo adutor da coxa.

Por outro lado, Abel Ferreira ganhou dois reforços para o compromisso. Aníbal Moreno, recuperado de trauma no ombro, e Raphael Veiga, curado de dores na região lombar, participaram normalmente das atividades visando o Leão.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Rivera, Du Queiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Lenny Lobato e Pablo. Técnico: Pepa.

Palmeiras

Weverton; Fuchs, Gustavo Gómez e Micael; Richard Ríos, Lucas Evangelista, Felipe Anderson (Raphael Veiga) e Piquerez; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 18h30

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (ambos do RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Transmissão: Record, Premiere e CazéTV

