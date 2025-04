Sport x Palmeiras: Leão tem retrospecto desfavorável contra o Alviverde no Recife

A- A+

De alma lavada após o título do Campeonato Pernambucano, o Sport volta a entrar em campo neste domingo (6). Às 18h30, o Leão recebe o Palmeiras, pela segunda rodada da Série A do Brasileiro, na Ilha do Retiro. Um adversário que costuma dar dor de cabeça aos rubro-negros sempre que vem ao Recife e que não perde na capital pernambucana há 11 anos.

Nas últimas seis visitas do Palmeiras ao Sport, o Verdão ganhou cinco. Quatro delas na Ilha do Retiro. na casa leonina, o Alviverde levou a melhor nos Brasileiros de 2016, 2018, 2020 e 2021. Em 2017, o clube paulista venceu na Arena de Pernambuco. Também foi em São Lourenço da Mata, em 2015, que as equipes ficaram no empate.

Aliás, o retrospecto do Sport recebendo o Palmeiras, em Pernambuco, é de ampla vantagem a favor dos paulistas. Em 31 jogos registrados, o Leão venceu nove, enquanto o Alviverde acumulou 17 triunfos. Outros cinco encontros terminaram na igualdade.

A última vez que o Sport venceu o adversário deste final de semana, em solo pernambucano, foi em 2014. Pela Série A, vitória por 2x1, na Arena de Pernambuco. Na Ilha, o último resultado positivo aconteceu no ano anterior, pela Série B: 1x0.

Voltando um pouco mais no tempo, a Ilha do Retiro também já foi palco de jogos memoráveis entre os clubes nos últimos anos. Em 2008, após empate sem gols em São Paulo, o Leão goleou o Palmeiras por 4x1, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o triunfo deu moral ao Rubro-negro rumo ao título.

Já no ano seguinte, os clubes se encontraram duas vezes pela Copa Libertadores, com o Palmeiras levando a melhor. Primeiro, na fase de grupos, o Alviverde derrotou o Sport por 2x0. Já nas oitavas de final, após uma vitória simples para cada lado, os paulistas contaram com o brilho de Marcos, nos pênaltis, para avançar no torneio internacional.

