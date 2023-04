A- A+

Sport Sport x Petrolina: Leão inicia venda de ingressos para a semifinal do Pernambucano Confronto será realizado nesta sexta-feira (7), às 16h30, na Ilha do Retiro

Enquanto os jogadores se preparam para mais um jogo decisivo na temporada, o Sport deu início à venda de ingressos para a semifinal do Campeonato Pernambucano. Nesta sexta-feira (7), o Leão recebe o Petrolina, às 16h30, na Ilha do Retiro. Os bilhetes já podem ser adquiridos de forma online.

Entre 10h e 12h, a comercialização dos ingressos foram exclusivas para os sócios do plano 87. De 12h01 às 16h, o check-in fica disponível, também, para os associados da categoria Rubro-negro. Já para os demais sócios, além de proprietários e público geral, as vendas iniciam no fim da tarde.

O clube reforça que os check-in referentes aos planos Ouro, Vermelho, Prata, Torcedor, 87, Rubro-negro e PCD (Pessoas Com Deficiência) ficam disponíveis até 24 horas antes da partida, mediante disponibilidade.

Venda física



Na Ilha do Retiro, as bilheterias social, para o associado e proprietário, e do arco, para o público geral, estarão abertas a partir desta quinta (6), das 9h às 17h. Na sexta (7), o cronograma será das 9h até os 15 minutos do segundo tempo.

Valores



Sócios

– Sociais: R$ 30

– Arquibancada Sede: R$ 20

– Arquibancada Frontal: R$ 30

– Assentos Especiais: R$ 35

– Cadeiras de Ampliação: R$ 45

– Cadeiras Centrais: R$ 75

Não sócios

– Arquibancada Sede: R$ 40/ R$ 20 (meia)

– Arquibancada Frontal: R$ 60/ R$ 30 (meia)

– Assentos Especiais: R$ 70/ R$ 35 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 90/ R$ 45 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 150/ R$ 75 (meia)

– Torcida visitante (Arquibancada do Placar): R$ 40/ R$ 20 (meia). A venda será online através do site www.maiordonordeste.com.br, a partir das 16h01 desta quarta (5) até os 15 minutos do segundo tempo.

Proprietário

– Assentos Especiais: R$ 60/ R$ 30 (meia)

– Cadeiras de Ampliação: R$ 60/ R$ 30 (meia)

– Cadeiras Centrais: R$ 60

– Camarote: R$ 60/ R$ 30 (meia)

Proprietário e Sócio

– Assentos Especiais: R$ 30

– Cadeiras de Ampliação: R$ 30

– Cadeiras Centrais: R$ 30

– Camarote: R$ 30

Funcionamento das bilheterias físicas



Social

– Quinta (6): 09h às 17h

– Sexta (7): 09h até os 15 minutos do segundo tempo

Arco

– Quinta (6): 09h às 17h

– Sexta (7): 09h até os 15 minutos do segundo tempo

Veja também

BASQUETE NBA já tem 9 dos 12 classificados aos playoffs; veja quem ainda está na briga