Futebol Sport x Petrolina: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela semi do Pernambucano Bola rola às 16h30 desta sexta-feira (7), na Ilha do Retiro

Em semifinal inédita, Sport e Petrolina se encontram na tarde desta sexta-feira (7), de olho em uma vaga na final do Campeonato Pernambucano. Leão e Fera Sertaneja se enfrentam às 16h30, na Ilha do Retiro. Enquanto o time da capital entra em campo após uma semana sem partidas, o sertanejo chega embalado pela classificação sobre o Santa Cruz, nas quartas de final. Na primeira fase da competição, o Rubro-negro levou a melhor sobre o adversário: vitória por 2x0.

O Sport busca sua sétima final de Estadual dos últimos dez anos. E para conseguir o feito, chega em grande forma no duelo desta sexta. O clube rubro-negro está invicto no certame. São nove vitórias e três empates até o momento, com um aproveitamento de 83,3% dos pontos disputados.

Já o Petrolina tenta quebrar dois tabus: disputar sua primeira final e derrotar o Sport pela primeira vez na história. Em 20 embates, são 16 vitórias do Leão e quatro empates. Neste ano, na primeira fase do Estadual, os rubro-negros venceram por 2x0, no mesmo estádio do encontro desta sexta.

Onde assistir?

TV Globo e Nosso Futebol

Prováveis escalações

Sport

Renan; Eduardo, Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo, Fabinho e Jorginho; Labandeira, Luciano Juba e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

Petrolina

Alan; Raykar, Heverton, Mailson e Igor Tavares; Kiko, Vinicinho e Eduardo; Acauã, Emerson Galego e Everton Felipe. Técnico: William Lima.

Arbitragem

Árbitro: Diego Fernando

Assistentes: Bruno César e Fernando Antônio

VAR: Tiago Nascimento

