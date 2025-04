Sport inicia venda de ingressos para duelo contra o RB Bragantino, pelo Brasileirão; confira valores

A- A+

O Sport deu início, na tarde deste sábado (12), à venda de ingressos para o confronto diante do Red Bull Bragantino, válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na próxima quarta-feira (16), às 19h, na Ilha do Retiro.

A comercialização começou às 16h deste sábado, exclusivamente para sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritos e Isentos.

No domingo (13), a venda será expandida para outras categorias. A partir das 9h, os sócios do plano Rubro-Negro poderão adquirir seus ingressos. Às 14h, será a vez dos integrantes do plano Leão, enquanto o Sócio Leão terá acesso às compras a partir das 16h. O público geral poderá adquirir os bilhetes a partir das 18h, também no domingo.

A venda será realizada exclusivamente pelo site oficial do clube. Não haverá bilheteria física na Ilha do Retiro.

O clube também reforçou a obrigatoriedade do cadastro de biometria facial para o acesso a qualquer setor do estádio. Crianças de até 7 anos e 11 meses têm entrada gratuita, mediante apresentação de documento comprobatório.

Confira os valores dos ingressos para Sport x RB Bragantino:

Sócio

Cadeiras Central: R$ 80

Assento Especial: R$ 60

Cadeiras Ampliação: R$ 70

Sociais: R$ 60

Arquibancada Frontal: R$ 60

Arquibancada Sede: R$ 50

Não sócio

Cadeiras Central: R$ 160

Assento Especial: R$ 120

Cadeiras Ampliação: R$ 140

Arquibancada Frontal: R$ 120

Arquibancada Sede: R$ 100

Ilha Lounge: R$ 220

Proprietário

Cadeiras Central: R$ 120

Cadeiras Ampliação: R$ 120

Assento Especial: R$ 120

Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 60

Cadeiras Ampliação: R$ 60

Assento Especial: R$ 60

