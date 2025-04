A- A+

Campeonato Brasileiro Sport x RB Bragantino: com baixas, Leão busca primeira vitória no Brasileiro Na lanterna do campeonato, Rubro-negro tenta reencontrar caminho dos resultados positivos na temporada

O Sport recebe o RB Bragantino, nesta quarta-feira (16), pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Após um novo revés onde a arbitragem voltou a ser tema central, diante do Vasco, o Leão entra em campo com o apoio do torcedor, às 19h, na Ilha do Retiro, buscando seu primeiro resultado positivo na competição nacional.

Com apenas um ponto, o Rubro-negro amarga a lanterna. O Massa Bruta, por sua vez, vem de vitória sobre o Botafogo e inicia a rodada na 11ª colocação, com quatro pontos.

Sem vencer há cinco jogos, o Sport tem acumulado marcas negativas nas últimas semanas. Além de três derrotas seguidas na Ilha do Retiro, o Leão igualou seu pior início de Brasileiro na era dos pontos corridos. Assim como em 2009, 2016 e 2021, a equipe pernambucana somou duas derrotas e um empate nos três primeiros compromissos.

"Sabemos que será um jogo muito importante dentro de casa. Pelo fator da torcida, vamos em busca da vitória. Sabemos que temos que vencer um primeiro jogo para ganhar mais confiança. Se Deus quiser, é vencer este jogo para ser a primeira vitória de muitas", projetou o lateral-direito Hereda.

Para mudar o cenário atual, o time dirigido por Pepa terá um adversário que não costuma dar dor de cabeça quando vem ao Recife. Em sete encontros na capital pernambucana pela Série A, são duas vitórias do Sport e dois empates.

Desfalques

Apesar do bom retrospecto contra o clube paulista deixar o torcedor com certo ânimo para o confronto, a escalação da equipe tem tirado o sono dos rubro-negros. O Leão terá que lidar com uma série de desfalques para o jogo deste meio de semana, começando com o zagueiro Lucas Cunha e o atacante Arthur Sousa. Emprestada pelo RB Bragantino, a dupla não pode atuar por questões contratuais.

No setor defensivo, as baixas são significativas. Na lateral esquerda, Dalbert e Igor Cariús seguem se recuperando de lesão na panturrilha e coxa, respectivamente. Com as ausências, a tendência é que Matheus Alexandre seja improvisado no setor, uma vez que Chico volta a fazer o miolo de zaga ao lado de João Silva. Antônio Carlos, em transição física, também está fora de combate.

Já no ataque, Pepa não poderá contar com centroavantes de origem. Além de Arthur Sousa, por ter vínculo com o adversário, e Gonçalo Paciência, em processo de transição física, Pablo machucou o adutor da coxa esquerda contra o Vasco e está fora da partida. Recuperado de virose, Carlos Alberto pode ser acionado na função.

Boa notícia

Em meio aos desfalques e dúvidas, o Sport terá um retorno importante: o volante Zé Lucas. O prata da casa reforça o time após ser campeão do Sul-Americanao sub-17 sendo o capitão e um dos destaques da seleção brasileira, em Cartagena. Ele deve iniciar o duelo desta quarta no banco de reservas.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Matheus Alexandre; Christian Rivera, Du Queiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Chrystian Barletta e Carlos Alberto (Lenny Lobato). Técnico: Pepa.

RB Bragantino

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel, Erci Ramires e Jhon Jhon; Eduardo Sasha, Lucas Barbosa e Henry Mosquera. Técnica: Fernando Seabra.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Paulo César Zanovelli (MG)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Wagner Reway (ES)

Transmissão: Premiere.

