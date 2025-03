Sport x Real Brasília: veja onde assistir ao duelo pelo Brasileirão Feminino

A- A+

Sport e Real Brasília se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 15h, na Arena de Pernambuco, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.

As duas equipes buscam recuperação na competição. O Sport estreou com derrota para a Ferroviária fora de casa, por 7x0, enquanto o Real Brasília foi goleado pelo Corinthians por 8x2.

Os ingressos para a partida estarão à venda na plataforma oficial do clube a partir das 9h desta quinta, no valor único de R$ 10. A torcida rubro-negra ficará no setor oeste inferior, com acesso pelo portão C.

O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal da TV Sport no YouTube.

Ficha técnica



Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 15h

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Karla Renata Cavalcanti de Santana e Elaise Juliana Santana Ferreira (PE)

Transmissão: TV Sport (YouTube)





