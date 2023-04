Sport x Retrô: confira onde assistir e veja escalações

A- A+

Chegou o dia da decisão do Campeonato Pernambucano. Sport e Retrô, os dois melhores times da primeira fase, duelam neste sábado (22), na Ilha do Retiro, para saber com quem ficará a taça estadual: com o Leão, erguendo o 43º troféu do torneio, ou com a Fênix, que busca a conquista inédita?



No jogo da ida, na Arena de Pernambuco, o Sport venceu por 2x1. O Leão precisa apenas de um empate para ser campeão. Derrota por um gol de diferença levará a decisão para as penalidades. Por mais, a taça vai para o Retrô.



Onde assistir?



A final do Campeonato Pernambucano, entre Sport e Retrô, na Ilha do Retiro, será transmitida no streaming “Nosso Futebol” e na TV Globo.





Prováveis escalações



Sport

Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Fabinho, Ronaldo e Jorginho; Edinho, Luciano Juba e Vágner Love. Técnico: Enderson Moreira



Retrô

Jean; Israel, Guilherme Paraíba, Renan Dutra e Edson; Jonas, Ratinho e Radsley (Albano); Gustavo Ermel, Fernandinho e Giva . Técnico: Dico Woolley



Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima. Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Karla Renata Cavalcanti de Santana

Transmissão: DAZN, TV Globo

