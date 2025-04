A- A+

Segurança Sport x Retrô: Polícia Militar divulga esquema de segurança para a final do Pernambucano Equipes duelam nesta quarta-feira (2), às 21h30, na Ilha do Retiro

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) divulgou que lançará 786 policiais militares para garantir a segurança na partida, válida pelo Campeonato Pernambucano, entre Sport e Retrô, que acontece nesta quarta-feira (2), às 21h30, na Ilha do Retiro.

Sob o comando do 12º BPM, a área interna, externa e as principais vias de acesso ao local do jogo contarão com a presença de policiais militares de unidades de áreas e especializadas, além da seção de inteligência da PMPE.

Nas estações do metrô e terminais integrados de passageiros serão lançadas guarnições no patrulhamento motorizado para inibir a ação de possíveis casos de vandalismo.

Toda operação policial será monitorada por oficiais da Corporação através das câmeras de segurança no Centro Integrado de Controle e Comando Regional.

Sport x Retrô

O Campeonato Pernambucano será o último, entre os principais do País, a conhecer seu campeão. No duelo entre Sport e Retrô, o maior campeão do Estadual terá a possibilidade de aumentar sua coleção de taças ou a Fênix irá celebrar uma conquista inédita, na Ilha do Retiro. As equipes se enfrentam nesta quarta, às 21h30, com o Leão jogando pelo empate para ficar com o título pela 45ª vez em sua história.

Depois do revés por 3x2, como mandante, na Arena de Pernambuco, cabe ao Retrô correr atrás do prejuízo para ser campeão. Para conseguir o feito durante os 90 minutos, o clube de Camaragibe precisa derrotar o Sport por pelo menos dois gols de diferença. Vitória da Fênix por apenas um gol de vantagem faz com que a final seja definida nos pênaltis.

