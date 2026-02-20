A- A+

Futebol Sport x Retrô: mais de 15 mil ingressos vendidos para a semifinal do Pernambucano Duelo será disputado neste sábado (21), às 16h30, na Ilha do Retiro

Com uma decisão pela frente diante do Retrô, neste sábado (21), às 16h30, na Ilha do Retiro, pela semifinal do Campeonato Pernambucano, o Sport vai contar com o apoio do seu torcedor. Em parcial divulgada na noite desta sexta-feira (20), o Leão anunciou que mais de 15 mil ingressos foram vendidos para a partida.

Depois de vencer a Fênix por 1x0, no duelo de ida, na semana passada, nos Aflitos, o Sport pode até empatar neste final de semana que ainda assim garante vaga na final do Estadual.

O Leão só fica fora da decisão se for derrotado por dois gols de diferença. Placar a favor do time de Camaragibe por um gol de diferença leva o confronto para os pênaltis.

Diante do Retrô, o Sport fará o seu quinto jogo na Ilha do Retiro nesta edição do Campeonato Pernambucano. Até o momento, o maior público do Rubro-negro na competição foi contra o Santa Cruz, pela última rodada da primeira fase. Na ocasião, em clássico de torcida única, 20.631 acompanharam a vitória leonina por 2x1.

