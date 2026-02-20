Sex, 20 de Fevereiro

Futebol

Sport x Retrô: mais de 15 mil ingressos vendidos para a semifinal do Pernambucano

Duelo será disputado neste sábado (21), às 16h30, na Ilha do Retiro

Torcida do Sport na Ilha do RetiroTorcida do Sport na Ilha do Retiro - Foto: Paulo Paiva/SCR

Com uma decisão pela frente diante do Retrô, neste sábado (21), às 16h30, na Ilha do Retiro, pela semifinal do Campeonato Pernambucano, o Sport vai contar com o apoio do seu torcedor. Em parcial divulgada na noite desta sexta-feira (20), o Leão anunciou que mais de 15 mil ingressos foram vendidos para a partida. 

Depois de vencer a Fênix por 1x0, no duelo de ida, na semana passada, nos Aflitos, o Sport pode até empatar neste final de semana que ainda assim garante vaga na final do Estadual.  

O Leão só fica fora da decisão se for derrotado por dois gols de diferença. Placar a favor do time de Camaragibe por um gol de diferença leva o confronto para os pênaltis. 

Diante do Retrô, o Sport fará o seu quinto jogo na Ilha do Retiro nesta edição do Campeonato Pernambucano. Até o momento, o maior público do Rubro-negro na competição foi contra o Santa Cruz, pela última rodada da primeira fase. Na ocasião, em clássico de torcida única, 20.631 acompanharam a vitória leonina por 2x1. 

