Sport x Retrô pela final do Pernambucano; jogos tem datas e horários definidos

A- A+

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF), definiu as datas e horários da final do Campeonato Pernambucano 2023, disputada entre Sport e Retrô. O primeiro jogo acontece no próximo sábado (15) às 16h30, com mando de campo da Fênix. No mesmo horário, o jogo de volta acontece dia 22, com mando, dessa vez, do Leão da Praça da Bandeira. Até então os jogos serão disputados na Arena de Pernambuco, segundo definição da própria Federação.

Dono da melhor campanha na primeira fase da competição, o Sport tem a vantagem de ser o mandante no jogo de volta. Porém a partida, até então, não será na Ilha do Retiro, por conta de determinação da Federação antes do início do campeonato, definindo os confrontos das finais para serem disputados na Arena de Pernambuco.

O Regulamento Específico do Pernambucano diz que "o melhor colocado na Primeira Fase será o mandante no jogo da volta". Que é o caso do Sport. Não há detalhes sobre a realização das finais na Arena de Pernambuco. Mas, posteriormente houve uma mudança, que foi votada entre os clubes em reunião na FPF. Porém, na ocasião, Sport, Náutico e Santa Cruz votaram contra.



Veja também

Futebol Confira o histórico de decisões estaduais do Trio de Ferro contra os demais time de Pernambuco