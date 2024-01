A- A+

Estadual Sport x Retrô e Santa Cruz x Flamengo-PE; veja onde assistir aos jogos do Campeonato Pernambucano Os dois rivais entram em campo nesta quarta-feira (17) pela segunda rodada do Estadual e vão se enfrentar no final de semana

Sport e Santa Cruz entram em campo nesta quarta-feira (17) pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. Os dois rivais serão mandantes dos seus jogos com o Leão encarando o Retrô às 19h, na Arena de Pernambuco, e a Cobra Coral recebendo o Flamengo-PE, no Arruda. Os torcedores que não puderem ir aos estádios, poderão acompanhar gratuitamente na internet. Veja onde assistir aos jogos:

Sport x Retrô (19h)

Sport e Retrô fazem a reedição da final do Estadual de 2023, que acabou com o 43° título rubro-negro. As duas equipes venceram na primeira rodada, contra Petrolina e Porto-respectivamente-, e buscam manter o 100% na competição.

Onde assistir: Canal Goat (Youtube).

Santa Cruz x Flamengo-PE (21h)

O Santa Cruz também busca vencer o segundo jogo do Pernambucano ao encarar o Flamengo-PE. Mais de 7 mil ingressos já tinham sido vendidos até a última terç-feira (16) e a expectativa é de superar os 18 mil torcedores da estreia.

Onde assistir: Canal Goat (Youtube).

