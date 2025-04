A- A+

Futebol Sport x Retrô: súmula da final tem oito jogadores expulsos por confusão após os pênaltis Ao todo, três jogadores do Sport e cinco do Retrô receberam o cartão vermelho

Após a decisão de pênaltis entre Sport e Retrô, pela final do Campeonato Pernambucano, nesta quarta-feira (2), que culminou com a vitória do Leão, houve uma confusão generalizada entre os jogadores e membros da comissão técnica das equipes.

O desentendimento resultou em oito expulsões na súmula da partida, sendo três para o Sport e cinco para o Retrô. Do lado do Leão foram expulsos Fabricio Dominguez, Matheus Alexandre e Romarinho. Já pela Fênix, Gledson, Fernandinho, Fialho, Mendonça e Maycon Douglas receberam cartão vermelho.

A informação foi registrada na súmula pelo árbitro da partida Paulo Cesar Zanovelli. Segundo o documento, todos foram expulsos por conduta violenta.

Também foi relatado como "observações eventuais" que o membro da comissão técnica do Sport, Pedro Azevedo, esteve envolvido na confusão, desferindo um chute em Fernandinho e sofrendo agressão do jogador.

Durante a bola rolando, uma expulsão já havia acontecido. Sérgio Oliveira, do Sport, recebeu o cartão vermelho após dar uma entrada forte em Fialho.

Veja também